1.800 Pakistaanse geestelijken vaardigen fatwa uit tegen zelfmoordaanslagen kv

De Pakistaanse president Mamnoon Hussain juicht de nieuwe fatwa toe. Islam Meer dan 1.800 geestelijken van alle stromingen binnen de Islam in Pakistan hebben een fatwa uitgevaardigd tegen zelfmoordaanslagen. "Zelfmoordaanslagen zijn haram (verboden) en druisen in tegen de leer van de Islam", klinkt het in als fatwa bestempelde document, dat de Pakistaanse regering vandaag bekendmaakte.

Het is de eerste keer dat geestelijken van alle stromingen binnen de Islam in Pakistan samen een fatwa over dit onderwerp steunen. De geestelijken motiveren hun veroordeling met het verbod op zelfmoord. Zichzelf doden is volgens de Islamleer nooit toegestaan, om welke reden dan ook.

Zelfmoordterroristen van islamitische terreurgroepen zoals al-Qaida, de taliban of de Islamitische Staat (IS) hebben de voorbije jaren wereldwijd tienduizenden mensen vermoord. In Pakistan kwamen rond de 70.000 mensen om het leven. De regering hoopt nu dat het decreet een boost geeft in de strijd tegen het islamitisch fundamentalisme.

"Deze fatwa vormt een sterke basis voor de stabiliteit van een gematigde moslimsamenleving", schreef de Pakistaanse president Mamnoon Hussain in het boek waarin het decreet staat. Het kan Pakistan op weg zetten om het extremisme te beteugelen in overeenstemming met de beginselen van de Islam.