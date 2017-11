"Ik zette baby's op de wereld om van hen moordenaars te maken": Britse IS-bruid vertelt waarom ze radicaliseerde Sven Van Malderen

17u35

Bron: The Atlantic 12 Rv Islam Tania Georgelas was getrouwd met een van de leiders van terreurgroep Islamitische Staat. In een interview met 'The Atlantic' doet de 33-jarige vrouw uit de doeken waarom ze radicaliseerde, maar uiteindelijk toch wegvluchtte uit Syrië. "Ik zette kinderen op de wereld met maar één doel: ze moesten moslims en heilige strijders worden. Het was onze droom om een eigen lapje grond te hebben, een gezin te stichten en onze zonen op te leiden tot moordenaars voor de jihad." Nu woont de vrouw in Dallas, heeft ze een nieuwe relatie met een IT'er en bezoekt ze vaak een unitarische kerk. Maar de vraag blijft: valt ze wel te vertrouwen?

Tania groeide op in Londen als een van de vijf kinderen van een Brits-Bengalees koppel. "Ik kreeg af te rekenen met veel racisme. We hadden slechte buren: ze smeten onze ramen stuk, eigenlijk voelde ik me een buitenbeentje. Ik zocht een manier om wraak te nemen."

De aanslagen van 11 september zouden een breekpunt in haar radicalisering worden. "Ik was 17 jaar toen ik die torens zag instorten. Ik zei tegen mijn vriendin hoe verschrikkelijk ik dat vond. 'Oh, echt?', antwoordde ze. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk hardcore jihadi geworden."

Enkele jaren later nam Tania deel aan een betoging tegen de oorlog in Irak. Ze kreeg een papier in handen, met daarop de link naar een datingsite voor moslims. Zo leerde ze John kennen, de enige zoon van de Amerikaanse kolonel Timothy Georgelas en zijn vrouw Martha.

Hij groeide op als een rebel en raakte verslaafd aan drugs. Na 9/11 zou hij zich tot de islam bekeren. Met Tania begon hij discussies te voeren over de jihad en het kalifaat: een 'match made in hell' kortom.

In 2004 gaf een hoogzwangere Tania haar jawoord in de Britse stad Rochdale. Negen jaar later wilde John per se naar Syrië om IS te vervoegen. "Ik zei dat ik daar niet klaar voor was, de kinderen waren nog zo klein", klinkt het. Maar toch gingen ze, ook al zat er alweer een nieuwe baby in haar buik.

De omstandigheden in A’zaz vielen echter zwaar tegen: geen ramen, geen lopend water en slechts een beperkte voedselvoorraad. Na enkele dagen werden Tania en haar kroost al ziek. Ze vroeg of ze weer mocht vertrekken, in tegenstelling tot vele anderen mocht ze dat ook.

Met de hulp van Johns ouders verhuisde het gezin naar Texas. Tania vroeg met succes de scheiding aan en verbrak naar eigen zeggen alle contact, John zou in Syrië uitgroeien tot een van de gerespecteerde leiders van IS. Zo zou hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de Engelstalige propaganda van de terreurgroep op sociale media, radio en in haar bladen. "John heeft in elke belangrijke fase van zijn leven de foute beslissingen gemaakt", zou zijn vader daarover zeggen.

Rv John Georgelas.

Als alleenstaande stortte Tania zich weer op de wereld van online dating. "Ik ging naar de website Match en schreef er eerlijk mijn verhaal op. 'Ik heb vier kinderen, mijn man heeft me verlaten om de volgende Osama Bin Laden te worden', klonk het. Ik kreeg er 1.300 reacties op."

Na nog geen dag leerde ze IT'er Craig kennen. "Tijdens het eerste telefoontje vertelde ze al hoe de vork in de steel zat. Haar man zat in Syrië, ik kon daarmee leven."

Craig nam haar mee naar de wijnbars en bistro's in de buitenwijken van Dallas, al snel werden ze een koppel. Nu zou Tania graag vroegere terroristen helpen deradicaliseren. "Veel mensen zien me als een ongelukkig iemand, maar voor mij is het glas halfvol. Ik leef nog, ik ben weggeraakt uit Syrië en mijn kinderen zijn gelukkig, gezond en slim. Ik ben tevreden met mijn leven."

Toch heerst er twijfel of Tania écht gebroken heeft met haar ex en zijn radicale ideologie. Zo 'likete' ze onder meer nog een van zijn berichten en sprak ze zich op Facebook nog heel lovend over hem uit. "Ik ben nog altijd verliefd op hem. Maar ik wil niet langer gepusht worden door hem. Ik wil hem terug, maar niet op die voorwaarden."

Journalist Graeme Wood nam als IS-expert het interview af. "In onze gesprekken heeft ze nooit geweld aangemoedigd", klinkt het uit zijn mond. "Ik had ook niet de indruk dat ze grote spijt had dat ze John moest achterlaten. Maar toch zijn er tekenen dat ze nog altijd gebrainwasht is. Zo liet ze plots optekenen dat sjiitische moslims geen echte moslims zijn."

Het slotwoord is voor Tania. "Wat John deed, deed hij voor een groter doel. Ik blijf hem graag zien. Ik weet niet hoe ik dat gevoel moet laten verdwijnen."