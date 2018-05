"Ik heb al twee weken niet gedoucht. Ik ben veel te bang dat ik water inslik" Ook jonge kinderen doen mee aan de ramadan Tessa Thepen

Bron: Het Parool 6 Islam Meedoen aan vastenmaand ramadan is een prestatie en dat trekt ook groepen die volgens de islamitische voorschriften niet mee hoeven te doen, zoals jonge kinderen. Bezorgde ouders geven toch maar een broodtrommeltje mee.

Yassin, Youssra, Nesrine en Amir zijn 11 jaar en zitten in groep acht (vergelijkbaar met het zesde leerjaar in België, red) van De Valentijnschool in Amsterdam. Ze doen al enkele jaren deels mee aan de ramadan, maar dit jaar proberen ze voor het eerst volledig mee te vasten.

En dat nemen ze serieus. "Ik heb al twee weken niet gedoucht," zegt Yassin. "Ik ben veel te bang dat ik water inslik."

Youssra wil morgen gaan zwemmen vanwege de hitte, maar twijfelt om dan een dagje te stoppen met vasten. "Je bent in je bikini bloot en kunt snel water inslikken."

"Maar als het per ongeluk gaat, kun je om vergiffenis vragen," voegt Yassin toe. Toch vindt Youssra het een groot risico. "Het is wel je eigen keuze om te gaan zwemmen."

Normaal leven

