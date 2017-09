"China dwingt moslims hun korans en gebedskleden in te leveren" LB

Bron: RFA, Independent 0 reuters Mannen gaan naar het ochtendgebed in de moskee in Kashgar, in de Chinese autonome regio Sinkiang. Islam Chinese moslims verklaren dat ze gedwongen worden hun korans en gebedskleden in te leveren en ermee bedreigd worden met "zware straffen" indien ze weigeren dat te doen. Dat stelt een groep Oeigoerse bannelingen. "Elke etnische Oeigoer moet alle aan de islam verbonden spullen inleveren".

In de regio Sinkiang, waar de van oorsprong Turkse Oeigoeren 45% van de bevolking uitmaken, zouden volgens een uitgewezen leider functionarissen de Oeigoeren hebben opgedragen religieuze voorwerpen in te leveren aan de autoriteiten. Het gaat niet alleen om korans en gebedenboeken maar ook de gebedskleden, de tapijtjes waarop moslims knielen om te biden. Op de weigering zouden zware straffen staan.

Ook Kazachen en Kirgizen

Dat zegt Dilxat Raxit van het verbannen Wereld Oeigoers Congres tegen Radio Free Asia (RFA), een zender van de Amerikaanse overheid. De maatregel geldt ook voor Kazachen en Kirgizische moslims en werd herhaaldelijk verspreid via het WeChat sociaal netwerk, weet RFA.

Volgens Amnesty International schendt de communistische overheid in Peking systematisch het recht op vrije godsdienstbeleving. Zo worden Oeigoerse schrijvers gevangen gezet en treedt de overheid op tegen religieuze bijeenkomsten. In 2009 liepen de spanningen tussen de Oeigoeren en de Chinezen hoog op. Honderden doden zijn al gevallen in het aanhoudende conflict tussen separatisten en de Chinese overheid in de Chinese autonome regio Sinkiang, in het noordwesten van China. Peking wijt de problemen aan islamitische militanten, mensenrechtenorganisaties stellen dat het geweld een reactie is op het repressieve Chinese beleid. Volgens de rebellen wordt de regio al sinds 1949 wederrechtelijk bezet.