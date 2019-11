IS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal aangekomen in Turkije LH

20 november 2019

12u55

Bron: Belga 6 Syriëstrijdsters Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) en hun kinderen zouden zich niet langer in Syrië bevinden, maar in Turkije. Dat is vandaag vernomen op de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Hun advocaat Walter Damen had voor die rechtbank een kort geding ingesteld om te eisen dat België de vrouwen en hun kinderen zou terughalen, of daar minstens de inspanning toe zou doen, maar van dat kort geding zou afstand gedaan worden.

Het hof van beroep in Antwerpen had beide vrouwen op 30 oktober nog veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar en geldboetes van 8.000 euro, dezelfde straf als die die de correctionele rechtbank in maart van 2018 had uitgesproken en opnieuw had bevestigd in november van 2018.



De rechtbank had de twee vrouwen veroordeeld voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep als vrouwen van Syriëstrijders. In 2013 waren ze een eerste keer naar Syrië vertrokken, waar hun echtgenoten zich hadden aangesloten bij terreurgroep Majlis Shura Al-Mujahedin. Nadat beide mannen sneuvelden, keerden de weduwen begin 2014 met hun kinderen terug naar België. Ze waren allebei ook opnieuw zwanger. Het jihadistisch salafisme zworen ze echter niet af en ze bleven contacten onderhouden met gelijkgezinden. Nadat ze bevallen waren, keerden ze samen met hun kinderen in de zomer van 2015 terug naar Syrië.



Sinds het voorjaar van 2017 zaten de twee vast in een Koerdisch kamp in Noord-Syrië. Via hun advocaat stelden ze drie kort gedingen in om te eisen dat België de vrouwen en hun kinderen zou terughalen, of daar minstens de inspanning toe zou doen. De eerste twee kort gedingen werden afgewezen, het derde zou vandaag behandeld worden.