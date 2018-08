IS vuurt raketten af op Afghaanse hoofdstad Kaboel: daders gedood door speciale eenheden SVM ADN IVI

21 augustus 2018

09u04

Bron: Belga 1 Op Kaboel zijn vandaag zeker twintig raketten afgevuurd op de diplomatieke wijk van de Afghaanse hoofdstad, terwijl president Ashraf Ghani een toespraak aan het houden was bij het begin van het Offerfeest. De Afghaanse veiligheidstroepen hebben de aanval na meer dan zes uur kunnen beëindigen. De twee aanvallers, militanten van terreurgroep IS, zijn doodgeschoten. Dat meldt een militaire bron.

Na het afvuren van de raketten hebben de aanvallers zich verschanst in een huis achter een moskee. Na uren van gevechten hebben de speciale eenheden de daders kunnen doodschieten. "De twee aanvallers werden gedood. De vijand vuurde mortiergranaten af", zei generaal Murad Ali Murad, de commandant van het garnizoen van Kaboel, op een persconferentie. Er zijn zes burgers en soldaten gewond geraakt.

Volgens IS hadden de aanvallers het gemunt op het Afghaanse presidentiële paleis.

Parlementsverkiezingen

Kaboel kreeg de voorbije weken al enkele keren te maken met raketinslagen. Daarbij vielen verschillende gewonden. In aanloop naar de parlementsverkiezingen in Afghanistan in oktober is het geweld weer toegenomen. De radicaalislamitische taliban hebben hun aanvallen en aanslagen opgedreven. President Ghani bood de taliban zondag een wapenstilstand van drie maanden aan, maar een antwoord van de groepering is er voorlopig niet.