Is vicevoorzitter van impeachment-onderzoekscommissie zelf betrokken bij Oekraïne-gate? Nieuwe getuige zegt van wel kv

23 november 2019

07u30

Bron: CNN, Reuters 0 Devin Nunes, de Republikeinse vicevoorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden die het impeachment-onderzoek naar president Trump voert, heeft zelf contact gehad met Oekraïne in een poging om informatie te krijgen over Joe en Hunter Biden. Dat beweert tenminste de advocaat van een voormalige bondgenoot van Rudy Giuliani, Trumps persoonlijke raadsman.

Nunes had vorig jaar in Wenen een ontmoeting met Viktor Shokin, de voormalige Oekraïense openbare aanklager, in een poging om schandalen op te diepen over Joe Biden, Trumps grootste rivaal voor de verkiezingen van 2020. Dat zegt Joseph A. Bondy, de advocaat van Lev Parnas.

Lev Parnas is een in Oekraïne geboren zakenman met de Amerikaanse nationaliteit. Hij werkte samen met Giuliani om de Oekraïense autoriteiten onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Hij werd vorige maand opgepakt omdat hij de wet op de campagnefinanciering geschonden zou hebben. Momenteel staat hij onder huisarrest in afwachting van zijn proces.



Viktor Shokin is de Oekraïense openbare aanklager die in 2016 onder druk van onder andere de VS en andere westerse landen ontslagen werd, omdat hij er niet in slaagde de corruptie in zijn land aan te pakken. Joe Biden speelde destijds een centrale rol in de Amerikaanse diplomatieke betrekkingen met Oekraïne. Ook hij drong aan op Shokins ontslag, volgens zijn tegenstanders om te verhinderen dat die een onderzoek zou voeren naar zijn zoon Hunter.

Ontmoeting in Wenen

“Nunes heeft Shokin gezegd dat er dringend een onderzoek moest gelanceerd worden naar Burisma, Joe en Hunter Biden en elke vermeende Oekraïense inmenging in de verkiezingen van 2016", vertelde Bondy aan CNN.

“Mr. Parnas heeft rechtstreeks van de voormalige Oekraïense openbare aanklager Viktor Shokin vernomen dat Nunes Shokin in december vorig jaar in Wenen heeft ontmoet”, aldus Bondy, die toelichtte dat de twee mannen in die periode met elkaar begonnen te communiceren. Parnas beweert dat hij Nunes in contact probeerde te brengen moet Oekraïners die hem zouden kunnen helpen om bezwarende informatie op te diepen over Biden en de Democraten. Bondy vertelde aan CNN dat zijn cliënt bereid is om hierover onder ede te getuigen voor de Inlichtingencommissie.

Verder beweert Parnas dat Nunes hem tijdens een telefoongesprek vertelde dat hij zelf een onderzoek naar de Bidens voerde en dat hij hulp nodig had van Parnas om informatie te checken die hij had vergaard tijdens conversaties met verscheidene Oekraïense diplomaten, waaronder Shokin.

Parnas is ook bereid om het Congres meer informatie te verschaffen over de vergaderingen van “een team” dat meermaals per week in het Trump International Hotel in Washington samenkwam. Hij bracht de groep in contact met mensen uit Oekraïne die hen konden helpen bij hun zaak en vertaalde hun gesprekken, vertelde Bondy.

Congreslid betrokken?

Devin Nunes is een van Trumps voornaamste bondgenoten in het Congres en een van zijn meest fervente verdedigers tijdens het afzettingsonderzoek, dat hij al meermaals “een circus” noemde. Als de beweringen van Parnas kloppen, dan zou dit betekenen dat dus ook minstens één lid van het Amerikaans Congres betrokken is bij de poging om een smeercampagne tegen Joe Biden op te starten. Nunes weigert voorlopig op de beschuldigingen te reageren.

Er zijn momenteel geen bewijzen dat Joe en Hunter Biden betrokken zijn bij vuile zaakjes in Oekraïne en er is ook geen bewijs voor de samenzweringstheorie dat Oekraïne samenwerkte met de Democraten om zich te mengen in de verkiezingen van 2016. Beide beweringen maken echter een belangrijk onderdeel uit van de Republikeinse verdediging van Donald Trump in het kader van het afzettingsonderzoek.