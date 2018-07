IS verspreidt video met vermeende daders aanslag fietsers in Tadzjikistan AV

31 juli 2018

15u17

Bron: VTM, BELGA 0 Via de spreekbuis van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn vandaag videobeelden opgedoken van de vijf vermoedelijke aanslagplegers op de westerse fietsers in Tadzjikistan. De beelden zijn verspreid via het persbureau van IS, Amaq.

Op de videobeelden is te zien dat de vijf bij elkaar zitten met een IS-vlag op de achtergrond. Hoeveel tijd er zit tussen de opname en de aanslag van eergisteren is niet bekend. Gisteren eiste IS de aanslag al op via Amaq.

Eerder claimde de regering van Tadzjikistan dat een verboden islamitische partij achter de aanslag zat op een groep buitenlandse fietsers. Daarbij kwamen vier mensen om het leven, onder wie een Nederlander. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Tadzjikistan verklaarde dat op basis van een bekentenis van een verdachte die is aangehouden. Volgens het departement stond de groep die de aanslag pleegde onder leiding van een man die in Iran was getraind.

Beloning

De regering van Tadzjikistan looft een beloning uit voor informatie die leidt naar de arrestatie van de mannen. Het gaat om Zafarjon Safarov (18), de Asomuddin Majidov (19) en Jafaridin Yusufov (21). De politie schoot de twee andere daders dood na de aanval.