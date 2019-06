Is uw kind een pestkop? In de VS kan u dat 278 euro kosten IB

20 juni 2019

01u26

Bron: The New York Times 11 In het stadje Wisconsin Rapids in de Amerikaanse staat Wisconsin ligt een opmerkelijk wetsvoorstel op tafel. Volgens het voorstel kunnen ouders een boete (tot 313 dollar, 278 euro) krijgen wanneer hun kinderen andere kinderen pesten. De mosterd voor de nieuwe wet werd gehaald in Plover, een ander stadje in dezelfde staat, dat in 2015 als een van de eerste steden in de VS een boetesysteem (124 dollar, 110 euro) bij pestgedrag wettelijk vastlegde.

Ook in North Tonawanda, een stadje in de staat New York, riskeren ouders nu al een boete tot 250 dollar (220 euro) én zelfs een gevangenisstraf tot 15 dagen wanneer hun kinderen hardleerse pestkoppen blijken te zijn. Volgens stadsjurist Luke Brown heeft de politie sinds het ingaan van de wet in 2017 een handvol waarschuwingen gestuurd naar ouders na pestgedrag van hun kinderen, maar is er tot nu toe nog niemand effectief beboet of in de cel gegooid.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Onderwijs krijgen jaarlijks zo’n twintig procent van de leerlingen tussen de twaalf en de achttien jaar te maken met pestgedrag. Wisconsin Rapids is niet de enige Amerikaanse stad die bekijkt of het beboeten van ouders het pestprobleem kan oplossen: verschillende andere steden en zelfs de staat Pennsylvania, waar een Democraat het voorstel (met boetes tot 500 dollar, 444 euro) op tafel legde, bekijken of ze een vorm van de wetgeving zullen opnemen.

Afschrikmiddel

Op de plekken waar dergelijke wetgeving al van kracht is, zoals in Plover of North Tonawanda, worden zelden boetes uitgeschreven of gevangenisstraffen opgelegd. Volgens lokale functionarissen kunnen dergelijke wetten vergeleken worden met anti-spijbelwetgeving, die vooral dient als afschrikmiddel.

Critici wijzen er echter op dat dergelijke wetten averechts kunnen werken en ouders op een onrechtvaardige manier kunnen straffen voor de daden van hun kind. “Wanneer ouders beboet worden voor het pestgedrag van hun kind, dan worden een heleboel stappen overgeslagen tussen de straf en effectieve gedragsverandering bij het kind”, zegt dr. Amanda Nickerson, directeur van het Alberti Center for Bullying Abuse Prevention aan de universiteit van Buffalo. “Zonder die stappen te zetten, zal de gestrafte ouder waarschijnlijk boos worden en denken dat de scholen en het gerecht belachelijk of overdreven reageren.”

Nickerson is dan ook sceptisch over de wet en geloof niet dat plotse boetes ouders zal motiveren om het gedrag van hun kind te proberen te veranderen. Volgens de vrouw is het beter om ouders en leraren te laten samenkomen om te bespreken hoe goed gedrag aangemoedigd kan worden, vóórdat er gekeken wordt naar mogelijke straffen.

“Aangeleerd gedrag”

Toch is niet iedereen het daarmee eens. “Pestgedrag is aangeleerd gedrag”, zegt Dan Ault, chef van het politiebureau van Plover. “Als we weten dat pesten aangeleerd gedrag is en we weten dat de meest belangrijke mensen in het leven van kinderen hun ouders zijn, waar trekken we dan de lijn?”, vraagt hij zich af. “Als een kind iets breekt in een winkel, moeten de ouders ervoor betalen. Op dezelfde manier zouden ze nu ook ter verantwoording moeten worden geroepen als hun kind andere kinderen pest.”

Tot nu toe zijn er sinds 2015 nog geen dozijn waarschuwingsbrieven de deur uitgegaan in Plover. Er is nog geen enkele boete uitgeschreven. Dat ziet Ault als een succes. “Ik hoop hiervoor nooit een boete te hoeven uitschrijven, maar het is wel fijn om een wet te hebben”, zegt de politiechef, die de wet vooral ziet als een extra drukkingsmiddel. “Voorheen wisten ouders dat er toch geen consequenties waren.”

Ook scholen dragen hun steentje bij

Volgens schooldirecteur Craig Broeren van de Wisconsin Rapids Public Schools, wordt er binnen de scholen zelf al veel gedaan om pesten aan te pakken. “Ouders van gepeste kinderen kunnen het gevoel krijgen dat er niets gedaan wordt omdat de school niets mag vrijgeven over hoe specifieke leerlingen worden gestraft”, zegt hij. “Maar het idee dat er op school niets gebeurt om het probleem aan te pakken voor de zaak wordt overgedragen aan de politie, is verkeerd. Er is een anti-pestcurriculum en dat zal er blijven. Maar het is daarnaast belangrijk dat ouders zich bewust zijn van het gedrag van hun kinderen en dat ze er actief aan meewerken om het te veranderen.”

Vader van drie gepeste dochters Darren O’Brien uit Wisconsin Rapids weet niet zeker of het wetsvoorstel zijn kinderen zal helpen, maar hoopt dat het volgende week door de stemming raakt. “Als het de ouders een paar honderd dollar zal kosten telkens wanneer hun kind een ander kind pest, dan zal dat misschien hun gedrag ook aanpassen”, zegt hij. “Er moet in elk geval íets gedaan worden.”