Is Trump nu volledig vrijgepleit, en wat betekent het rapport-Mueller voor 2020? TT

25 maart 2019

09u00

Bron: Reuters, Belga, ANP 5 Na twee jaar onderzoek is er eindelijk duidelijkheid over de vraag of Amerikaans president Donald Trump heeft samengespannen met Rusland tijdens de presidentscampagne. Maar is hij volledig vrijgepleit? En wat betekent het voor de toekomst?

Wat zegt het rapport nu juist?

Wat het volledige rapport van Robert Mueller zegt, weten we niet, omdat het (nog) niet is vrijgegeven. Het is minister van Justitie William Barr die het rapport vrijdag in handen kreeg, het heel het weekend bestudeerde en gisteren een vier pagina's tellende samenvatting naar het Amerikaanse Congres stuurde.



Trump wordt volgens Barr vrijgepleit als het gaat om het samenspannen met Rusland in een poging de presidentsverkiezingen van 2016 in zijn voordeel te laten uitdraaien. “De speciale aanklager kwam niet tot de conclusie dat de campagne van Trump, of iemand die erbij betrokken was, samenspande of samenwerkte met de Russische regering”, schrijft Barr in de brief. Wel waren er “talrijke aanbiedingen van Rusland-gerelateerde individuen om Trumps campagne bij te staan”, zo staat nu vast.

Een tweede deel van het onderzoek ging over de vraag of Trump pogingen heeft ondernomen het onderzoek te ondermijnen, onder andere door FBI-directeur James Comey te ontslaan. Mueller zegt in zijn rapport niet te concluderen “dat de president een misdrijf heeft gepleegd”, maar pleit de president ook niet vrij.



Want hoewel hij zowel bewijzen voor als tegen Trump heeft gevonden, is “de vraag of de handelingen en bedoelingen van de president gezien kunnen worden als belemmering, een moeilijke wettelijke kwestie”, blijft Mueller voorzichtig. Hij verhoorde meer dan 500 getuigen, vroeg meer dan 2.800 documenten op en liet ook meer dan 500 huiszoekingen uitvoeren.

Hij laat het daarom aan het ministerie van Justitie om er eventueel verder gevolg aan te geven. Maar Barr, die een maand geleden door Trump werd benoemd, maakte gisterenavond meteen duidelijk dat hij dat niet van plan is. Volgens hem is er “onvoldoende bewijs” om te stellen dat de president op dat vlak een inbreuk pleegde.

Het team van de speciale aanklager stelde de afgelopen maanden in totaal wel 34 andere mensen in beschuldiging, onder hen voormalige campagnemedewerkers als Paul Manafort, voormalig nationaal veiligheidsadviseur Mike Flynn en Trumps ex-advocaat Michael Cohen.

Hoe reageert Trump?

“Geen collusie, geen obstructie, volledig en totaal VRIJGEPLEIT. KEEP America GREAT!”, klonk het triomfantelijk op het Twitter-account van de president. Volgens Trump was het Rusland-onderzoek een beschadigingsoperatie die mislukt is. Vooraleer hij aan boord ging van het regeringsvliegtuig noemde hij het “beschamend” dat een land dit moet meemaken, “dat jullie president dit moest meemaken”.

Ook de Republikeinen zijn tevreden. “Slechte dag voor al diegenen die hoopten dat het Mueller-onderzoek de ondergang van Trump zou worden”, tweette senator Lindsey Graham triomfantelijk. Vicepresident Mike Pence noemt de brief “een complete zuivering van de president en onze campagne”.

Wat zeggen de Democraten?

Het rapport is zonder twijfel een grote politieke overwinning voor Trump en een zware klap voor de Democraten. Toch reageren die laatsten nog niet compleet verslagen.

Een Amerikaanse topdemocraat noemde het meteen “verontrustend” dat het ministerie van Justitie geen verdere stappen zal ondernemen tegen Trump. Volgens Jerry Nadler, de Democratische voorzitter van de commissie Justitie van het Lagerhuis, is minister van Justitie Barr het volk meer uitleg verschuldigd. De Democraten eisen dan ook dat het volledige onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller publiek wordt gemaakt.

“Er moet volledige transparantie heersen over wat speciaal aanklager Mueller ertoe heeft aangezet de president niet volledig vrij te pleiten van wandaden”, verklaarde Nadler. Hij voegde er nog aan toe dat Barr opgeroepen zal worden om te getuigen voor de commissie Justitie van het Huis: “In het licht van de zeer verontrustende discrepanties en het finale besluit van het ministerie van Justitie, volgend op het rapport van de speciaal aanklager, zullen we Barr als getuige oproepen”, klonk het.

Ook de Democratische fractieleiders in het Huis en de Senaat, Nancy Pelosi en Chuck Schumer, riepen op het rapport volledig vrij te geven zodat het publiek het kan inkijken. “Het feit dat Mueller Trump niet vrijpleit op het vlak van belemmering van de rechtsgang toont aan hoe dringend het is dat het volledige rapport en alle onderliggende documenten zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt.”

Is alles nu achter de rug van Trump?

Neen. De Democraten zijn nog altijd vast van plan hun onderzoeken naar de financiële handel en wandel van Trump en zijn zakenimperium verder te zetten. Ze hebben daarvoor een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Ook de onderzoeken naar het zwijggeld dat Trump aan twee vrouwen zou hebben betaald die claimen dat ze een affaire hadden met de president, gaan verder, net als een eigen onderzoek in het Congres naar eventuele belemmering van de rechtsgang.

De kans op een eventuele impeachment van Trump lijkt met Muellers conclusies wel serieus afgenomen te zijn. Sowieso hebben de Democraten daar geen voldoende grote meerderheid voor in het Congres en was er al een grote smoking gun nodig om genoeg Republikeinen te overtuigen hun eigen president aan te vallen. De kans dat ze dat nu zullen doen, is erg miniem.

Wat betekent dit voor 2020?

Verwacht wordt dat Trump nu de handen vrij heeft om aan de campagne richting november 2020 te beginnen. Het staat vast dat hij de conclusies van het rapport zal blijven gebruiken tijdens de campagne voor zijn herverkiezing. Het geeft hem de kans te claimen dat zijn verkiezing in 2016 volledig rechtmatig is verlopen en geeft extra gewicht aan zijn bewering dat alles een “heksenjacht” tegen hem is, zoals hij al twee jaar zegt.

Donderdag krijgen we mogelijk al een voorsmaakje van de campagne te zien, wanneer Trump naar de cruciale staat Michigan trekt voor een kiezersbijeenkomst.

Voor de Democraten daarentegen zal het sowieso een pak moeilijker worden Trump op dit thema aan te pakken tijdens de debatten. Vanaf dag 1 hebben ze twee jaar lang gehamerd op het onderzoek van Mueller en ging het in de media bijna over niets anders. Nu daar geen harde bewijzen uit komen, zullen ze sowieso een andere nagel moeten zoeken om op te kloppen en hun focus moeten verleggen naar het beleid, zoals gezondheidszorg, immigratie en klimaatverandering.