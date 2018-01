IS-terrorist ziet af van aanslag en laat explosievenexperts zijn autobom ontmantelen ADN

15u46

Bron: ANP 3 Reuters Libische soldaten aan een controlepost (Archiefbeeld ter illustratie). Een vermeende IS-strijder die in een wagen met explosieven reed, heeft zich overgegeven aan Libische veiligheidstroepen. Hij besloot af te zien van een geplande bomaanslag in Misrata, zei een lokale antiterreurfunctionaris.

De verdachte gaf zich over bij een controlepost op zo'n 100 kilometer ten zuiden van de kuststad. "Explosievenexperts ontmantelen de autobom'', zei de bron tegen Reuters. Hij vertelde niet waarom de bestuurder besloot naar de autoriteiten te stappen.

Brigades uit Misrata speelden eerder een belangrijke rol bij de slag om Sirte, het toenmalige bolwerk van Islamitische Staat in Libië. Libische strijders verdreven de jihadisten in 2016 uit die stad. Experts denken dat IS sindsdien probeert te hergroeperen in de woestijn.