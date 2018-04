IS-terrorist blaast zichzelf op in Kaboel: zeker 22 vrouwen en 8 kinderen omgekomen RVL HA

22 april 2018

18u26

Bron: AFP, Belga 59 De dodentol van de zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel blijft oplopen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er minstens 57 mensen om het leven gekomen, onder wie 22 vrouwen en acht kinderen. De ziekenhuizen in de stad hebben minstens 119 personen opgevangen die bij de aanslag gewond raakten.

De aanval vond vanochtend plaats in het westen van de Afghaanse hoofdstad, in de overwegend sjiitische wijk Dasht-e-Barchi. De aanslagpleger blies zichzelf op aan een administratief centrum waar Afghanen een identiteitsbewijs kunnen ophalen om in oktober deel te nemen aan de parlementaire en provinciale verkiezingen. Met zulke administratieve centra hoopt de Afghaanse overheid de opkomst bij de verkiezingen omhoog te krijgen.

“De mensen stonden allemaal bij mekaar om hun identiteitskaart terug te krijgen, toen de explosie plaatsvond aan de ingang van het centrum”, zegt politiechef Dawood Amin. Bij de doden zijn zeker 21 vrouwen en vijf kinderen, vertelt Wahid Majrooh, woordvoerder van het Aghaanse ministerie van Volksgezondheid.

Terreurgroep Islamitische Staat heeft het bloedbad opgeëist via zijn nieuwskanaal Amaq. De Taliban hebben via Twitter hun betrokkenheid bij de terreuractie ontkend. De Afghaanse president Ashraf Ghani, de VN-missie in het land en de ambassades van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de aanslag al veroordeeld.

Veiligheid is een van de voornaamste bezorgdheden van de Afghanen en van cruciaal belang om voldoende kiezers naar de stembureaus te krijgen. Doorheen heel het land vechten Afghaanse troepen tegen opstandelingen.