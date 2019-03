IS roept volgers in video op tot "volharding" nu laatste bolwerk in Syrië onder druk staat kg

12 maart 2019

14u05

Bron: Belga 0 In een video op zijn propagandakanalen heeft IS (Islamitische Staat) gisterenavond de jihadisten in de laatste verzetshaard van de groep in het oosten van Syrië opgeroepen om blijk te geven van "volharding”. “De strijd is nog niet gestreden”, klinkt het.

In de video spreken vier personen, met op de achtergrond beelden van de laatste zone die IS in het dorp Baghuz in handen heeft. De video werd online gezet op een moment dat de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hun slotoffensief op dit laatste bolwerk van IS hebben hervat.



SDF is een Arabisch-Koerdische alliantie die de steun heeft van de anti-jihadistische coalitie onder leiding van de Verenigde Staten.

“Strijd is nog niet voorbij”

"Ook al hadden we duizenden kilometers en hebben we nu nog maar enkele kilometers en zeggen ze dat we verloren hebben (...) God heeft andere criteria", zegt een man met zwart-witte hoofddoek die als Abou Abdel Athim wordt voorgesteld. "Ze hebben de wegen afgezet en ons belegerd, maar de weg van God blijft open (...) de strijd is niet voorbij", zegt de man, die in de video omringd wordt door twee andere mannen en een kind.



De video is gedateerd op "Rajab 1440", de maand die volgens de islamitische kalender vrijdag begint. Wanneer de opname werd gemaakt, is onduidelijk, maar de achtergrondtaferelen stemmen overeen met wat journalisten de jongste dagen op het terrein zagen.

