IS richt bloedbad aan tijdens viering 'heidens' Perzisch nieuwjaar in Kaboel: 31 doden en 65 gewonden sam

21 maart 2018

19u38

Bron: belga 2 Minstens 31 mensen zijn om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. De explosie gebeurde in de buurt van een schrijn waar mensen bijeenkwamen voor festiviteiten voor het Perzische nieuwjaar. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. Nog eens 65 mensen zijn gewond geraakt, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Op 20 maart vieren mensen in Afghanistan en Centraal-Azië Noroez, het Perzisch nieuwjaarsfeest. Islamisten beschouwen dat als een heidense viering.

Woordvoerder Nasrat Rahimi van Binnenlandse Zaken zegt dat de kamikaze het Sakhi-schrijn wou bereiken, maar daar door de veiligheidsmaatregelen niet in slaagde. Daarom deed hij zijn explosieven ontploffen vlak voor het Ali Abad-ziekenhuis, tussen mensen die op weg waren naar het schrijn.

De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. In een persbericht meldt IS dat "een martelaarsoperatie met een explosievengordel een groep sjiieten heeft geraakt tijdens hun viering van Noroez". De soennitische groep heeft in de afgelopen maanden al verschillende sjiitische moskeeën en bijeenkomsten aangevallen.