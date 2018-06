IS pleegt aanslag tijdens Afghaans feest: al 36 doden sam

17 juni 2018

11u27

Bron: belga 6 In Afghanistan is het aantal doden opgelopen tot 36 na de zelfmoordaanslag van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) op een bijeenkomst van Afghaanse taliban, veiligheidstroepen en burgers. Bij de aanslag in het Oost-Afghaanse Nangarhar vielen ook 65 gewonden, melden de autoriteiten.

De mensen waren gisteren in een park bijeengekomen om het einde van de vastenmaand ramadan en een wapenstilstand tussen de radicaalislamitische taliban en de regering te vieren.

Wapenstilstand

De regering van president Ashraf Ghani had aangekondigd het bestand na de feestdagen te verlengen en had de taliban opgeroepen hetzelfde te doen. Ghani gaf geen aanwijzingen hoelang de wapenstilstand langs de kant van de regering zou duren. Oorspronkelijk had de regering een acht dagen durend, eenzijdig bestand afgekondigd, dat tot woensdag zou duren. De driedaagse wapenstilstand van de taliban geldt tot en met vandaag.

De taliban verboden hun strijders na de aanslag nog aan publieke bijeenkomsten deel te nemen en tijdens het bestand naar de steden te trekken. Daarmee moet ook het gevaar voor de burgerbevolking vermeden worden, aldus taliban-woordvoerder Zabihullah Mudshahid.

Hoofdkwartier

IS eiste de aanslag op via zijn spreekbuis Amaq, zonder details te noemen. De terreurorganisatie en de taliban zijn vijanden, en Nangarhar is het hoofdkwartier van de IS in Afghanistan.

De taliban zijn al decennia actief, controleren grote gebieden van het land en zijn met afstand de grootste groep opstandelingen. IS is lang niet zo in de bevolking verankerd, maar veel radicaler. Aanslagen worden niet alleen op veiligheidstroepen gepleegd, maar ook op burgers, vooral op sjiieten. IS heeft sinds het begin van het jaar meer aanslagen in Kaboel gepleegd dan de taliban.