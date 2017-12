Is ontvoering toplessmodel opgezet spel? "Ze deed het om bekender te worden" mvdb

22u17

Bron: Mirror - AD.nl 0 Instagram De Londense Chloe Ayling verklaarde in augustus zes dagen lang ontvoerd te zijn. Is de geruchtmakende ontvoeringszaak van het Britse toplessmodel Chloe Ayling (20) afgelopen zomer allemaal opgezet spel? De advocate van verdachte Lukasz Pawel Herba verklaarde vandaag op het proces in Milaan dat haar Poolse cliënt de ontvoering samen met het model heeft bekokstoofd. De reden? Met haar kidnapping wou Ayling bekender worden.

ap Chloe Ayling staat enkele dagen na haar ontvoering een journalist van de Italiaanse openbare omroep RAI te woord.

De ontvoering in juli duurde zes dagen en was achteraf dagenlang voorpaginanieuws in Britse en Italiaanse kranten. Het model verklaarde dat ze in Milaan werd gedrogeerd en vervolgens in een draagtas wakker werd. Indien er geen losgeld werd betaald, zou ze als seksslavin worden verkocht.

Ayling deed begin augustus aan Italiaanse cameraploegen breed uit de doeken wat haar eind juli in Milaan was overkomen. Haar modellenbureau stuurde haar van Parijs naar de modestad voor een fotoshoot. Daar werd ze gedrogeerd met ketamine. Eenmaal wakker lag ze in een tas en kon ze alleen ademen via een klein gaatje.

Haar manager moest 300.000 euro betalen, anders zou het model als seksslavin worden verkocht op het darknet, moeilijk bereikbare internetpagina’s die erg in trek zijn bij criminelen.

AP Lukasz Pawel Herba staat momenteel in Milaan terecht voor de vermeende ontvoering.

Uiteindelijk liep het voor Ayling vreemd af. Het model bleek moeder van een peuter te zijn en de verkoop van jonge moeders zou tegen de regels zijn van de criminele organisatie die zich Black Death noemt. Ze werd vervolgens naar het Britse consulaat in Milaan gebracht en haar vermeende ontvoerder Lukasz Pawel Herba werd gearresteerd. Enkele dagen later werd ook diens broer in de boeien geslagen.

Terug in Groot-Brittannië schuwde Ayling de pers allerminst. Ze verklaarde in een ontbijtshow een tijdje uit de spotlights te verdwijnen. Ze kon zich dan volledig richten aan een boek over haar ontvoering. Ook een documentaire behoorde volgens haar tot de mogelijkheden. “Eerst de ontvoering, daarna het politieonderzoek en de mediastorm. Ik heb nog geen tijd gehad om achterover te zitten en na te denken over wat er allemaal is gebeurd”, luidde het in augustus.

Katia Kolakowska, de advocate van verdachte Lukasz Pawel Herba, komt nu met heel andere informatie op de proppen. Herba en Ayling hadden een relatie en dachten in Parijs het hele ontvoeringsplan samen uit. Bedoeling was om Ayling nog meer uit te laten groeien tot een Britse celebrity. Eerder lekte al uit dat het toplessmodel tijdens haar ontvoering met een van de ontvoerders schoenen ging kopen in Milaan. Italiaanse speurders hechten voorlopig weinig geloof aan de uitlatingen van de advocate, verklaarde een bron aan de Britse krant The Mirror. Zij beschouwen Ayling vooralsnog als slachtoffer van een ontvoering. De jonge vrouw zelf heeft nog niet gereageerd.