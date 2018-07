IS ontvoerde bij bloedige verrassingsaanval in Syrië 36 vrouwen en kinderen ADN HA

30 juli 2018

12u06

Bron: Belga 0 Er zijn minstens 36 vrouwen en kinderen ontvoerd bij de aanval die de jihadistische terreurgroep IS (Islamitische Staat) vorige week uitvoerde op de Zuid-Syrische stad As-Suwayda. Dat heeft het Syrische observatorium voor de mensenrechten gemeld.

Het observatorium en de nieuwssite Soueida24 zeggen dat er twintig vrouwen en zestien kinderen ontvoerd werden. De slachtoffers maken delen van de druzen-gemeenschap.

IS pleegde vorige week woensdag een bloedige verrassingsaanval in het gebied. Daarbij werden volgens het Syrisch Observatorium bijna 300 mensen gedood, onder wie 135 burgers en 111 regeringsgezinde strijders. Ook 45 IS-aanhangers kwamen ook om het leven. Minstens zeven kamikazes van de terreurgroep bliezen zichzelf op in de door regeringstroepen gecontroleerde stad.

Volgens Soueida24 werden de 36 vrouwen en kinderen ontvoerd in het dorp Chabké, in het oosten van de provincie As-Suwayda. Momenteel zitten nog altijd dertig mensen vast, zegt SOHR-directeur Rami Abdel Rahman. "Vier vrouwen zijn kunnen vluchten en twee zijn er gestorven", zo klinkt het.

Islamitische Staat heeft de ontvoering voorlopig nog niet opgeëist.