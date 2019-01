Is Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder een psychopaat? "Hij pakt je in, vreet je op en gooit je weg” Wil Thijssen Elsbeth Stoker

21 januari 2019

16u10

Bron: de Volkskrant 0 Hij is kil en meedogenloos, maar lijdt Willem Holleeder echt aan de stoornis psychopathie? En zou dat van invloed moeten zijn op zijn straf?

“Mijn broer is een psychopaat en een seriemoordenaar”, zei Astrid Holleeder tijdens een van haar verklaringen in het Vandros-strafproces , waarin de Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder terechtstaat voor vijf liquidaties en een poging daartoe. “Als ik wist dat hij niks meer zou doen, zou ik hem nu meenemen”, huilde zij. “Ik heb geen wraakgevoelens – hij is ziek. Hij kan niet anders. Hij ís zo. Het enige wat helpt zijn vier muren.”

Ze is niet de enige die Willem Holleeders gedrag als psychopathisch karakteriseert. Astrids zus Sonja benadrukte in de rechtbank: “Willem is een charmeur. Hij pakt je in, vreet je op en gooit je weg.” De later geliquideerde cafébaas Thomas van der Bijl zei tegen de recherche: “Willem is een schaker. Hij gebruikt mensen als schaakstukken.” Drugshandelaar Kees Houtman, eveneens vermoord: “De Neus manipuleert voortdurend. Hij is in staat twee lijken ruzie te laten krijgen.”

