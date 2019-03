Is Maleisië veilig voor homoseksuele toeristen? “Wij hebben geen homo's in ons land”, zegt minister van Toerisme TT

07 maart 2019

10u23

Bron: Deutsche Welle, Bild 0 Maleisië is dit jaar gastland op de ITB-beurs in Berlijn, de grootste toerismebeurs ter wereld. Maar de uitspraken van de Maleisische minister van Toerisme leverden bij de opening van de beurs al meteen forse kritiek op. Volgens de vertegenwoordiger van het islamitische land zijn er bij hem “geen homoseksuelen”.

Datuk Mohammaddin bin Ketapi kreeg dinsdag van een Duitse journalist de vraag voorgeworpen of zijn land veilig is voor joodse en homoseksuele bezoekers. Mohammaddin bin Ketapi ontweek de vraag eerst en reageerde beledigd dat hij daarvoor niet naar Berlijn was gekomen, waarna de reporter opnieuw vroeg “of homoseksuelen welkom zijn in Maleisië”. Daarop antwoordde de minister: “Homoseksualiteit? Ik denk niet dat we zoiets hebben in ons land. De vraag of het veilig is of niet, kan ik niet beantwoorden”.

Maleisië hoopt dit jaar 30 miljoen buitenlandse toeristen te verwelkomen. De minister van Toerisme stak bij de opening van de ITB-beurs een lofrede af over de natuurpracht en de verwelkomende cultuur van zijn land, maar zijn uiteenzetting werd helemaal overschaduwd door zijn antwoord over homoseksualiteit.

Op Twitter probeerde Mohammaddin bin Ketapi zich na afloop nog te verantwoorden door te zeggen dat hij het eigenlijk had over specifieke toeristische campagnes voor de LGBT-gemeenschap. Maleisië heeft een open beleid in het verwelkomen van buitenlandse toeristen en zou “nooit onnodige obstakels opwerpen voor onze gasten gebaseerd op hun seksuele voorkeur, religie of culturele gebruiken”. Maar het land is ook soeverein en heeft zijn eigen standpunten over zowel homoseksualiteit als over Israël, voegde hij er nog aan toe, en Mohammaddin bin Ketapi hoopt dat andere landen die soevereiniteit respecteren.

Homoseksualiteit is een moeilijk thema in Maleisië. Seks tussen partners van hetzelfde geslacht is er verboden, en tegen homofobie wordt amper opgetreden, integendeel. Premier Mahathir Mohamad noemde homoseksualiteit ooit “een westerse waarde" en riep op “die niet aan ons op te leggen”.