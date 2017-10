IS maakt opeisingsvideo die niks bewijst SSL

Bron: eigen berichtgeving 0 AFP Terreurgroep Islamitische Staat was er als de kippen bij om de schietpartij op het countrymuziekfestival in Las Vegas op te eisen. De schutter was een ­"soldaat" van IS die "zich enkele maanden geleden tot de ­islam heeft bekeerd", meldde nieuws­kanaal Amaq.

IS gaf een strijdersnaam vrij (Abu Abd al-Birr al-Amriki), net als een ­video waarin de aanslag een wraakactie genoemd wordt voor de Amerikaanse interventies in moslimlanden - maar bewijzen leverde de terreurgroep niét. "Daar wacht ik ook op, want je bekeren tot de islam is niet vrijblijvend", zegt Pieter Van Ostaeyen, die de opeisingsvideo ontdekte. "Dan zou de politie minstens snel een ­koran ­moeten ­vinden. En als hij ­contact had met IS, moeten er sporen op zijn computer te vinden zijn. Tot er meer duidelijkheid komt, is dit toch de meest bizarre opeising ooit."



Ook in de VS hecht men weinig ­geloof aan de IS-piste. Sheriff Joe Lombardo zei dat de vermoedelijke dader ­wellicht alleen heeft gehandeld. Zijn motief is nog onduidelijk, aanwijzingen voor een terroristische achtergrond zijn er niet.

Geen terroristische banden

De FBI heeft na de opeising door IS laten weten geen band te hebben gevonden ­tussen de schietpartij en welke internationale terreurorganisatie dan ook. Ook de CIA beweert van geen link te weten tussen de dader en moslim­extremisme. (SSL)

