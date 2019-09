IS-leider stuurt weer boodschap naar buiten gvv

16 september 2019

17u20 0 De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft zojuist een nieuwe boodschap van haar leider Abu Bakr Al-Baghdadi verspreid.

Het gaat om een geluidsopname die verscheen op het Telegramkanaal van Al-Furqan, een officiële spreekbuis van IS. Het was van april geleden dat de terroristenleider nog eens van zich liet horen. Toen verscheen hij voor het eerst in vijf jaar tijd in beeld in een videoboodschap waarin hij zijn in het nauw gedreven volgelingen opriep om te blijven strijden.

