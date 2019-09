IS-leider roept getrouwen op om gevangenen te bevrijden in nieuwe boodschap gvv

16 september 2019

17u20 0 De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft een nieuwe boodschap van haar leider Abu Bakr Al-Baghdadi verspreid. Het gaat om een geluidsopname die op het Telegramkanaal van Al-Furqan verscheen, een officiële spreekbuis van IS.

In de toespraak van iets meer dan een halfuur roept Baghdadi zijn volgelingen op om sterk te blijven en “te werken zoals de pioniers van de islam”. Dat moeten ze doen door te prediken onder “moslims die zich verwijderen van het geloof”, maar ook door hun gevangengenomen broeders en zusters te gaan bevrijden.

Het was van april geleden dat de terroristenleider nog eens van zich liet horen. Toen verscheen hij voor het eerst in vijf jaar tijd in beeld in een videoboodschap waarin hij zijn in het nauw gedreven volgelingen ook al opriep om te blijven strijden. Wanneer de nu verspreide toespraak opgenomen is, valt niet onmiddellijk vast te stellen.