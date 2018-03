IS leek verslagen in Syrië en Irak, maar nu is terreurgroep aan snelle en moorddadige comeback bezig Karen Van Eyken

05 maart 2018

12u58

Bron: The Independent 442 Vorig jaar stortte het zelfverklaarde kalifaat in elkaar nadat IS haar laatste grote bolwerken in Mosoel en Raqqa moest prijsgeven. Het grondgebied van de terreurgroep was geslonken tot een paar enclaves in de woestijn van Oost-Syrië en West-Irak. Maar de opponenten van IS hebben hun aartsvijand te snel afgeschreven. IS-strijders maken een comeback op het terrein, iets wat nooit had mogen gebeuren.

Suleiman Khalaf kwam 10 dagen geleden om in een gevecht met IS in Oost-Syrië toen het voertuig waarin hij zich bevond werd getroffen door een hittezoekende raket. "Hij bestuurde een bulldozer en was bezig met het bouwen van een aardwal toen IS hem trof met een raket", zegt Baran Omari, de commandant van zijn eenheid binnen de Koerdische YPG-militie.

"IS viel ons aan in het dorp Bagin in de provincie Deir Ezzor in Oost-Syrië", legt hij uit, eraan toevoegend dat zijn mannen uiteindelijk in staat waren geweest de aanvallers te doden die de raket hadden afgevuurd. Hij beschrijft Khalaf, die 50 jaar oud was toen hij stierf, als een zeer dapper iemand omdat hij instond voor de tactische grondverdedigng temidden van de veldslagen.

Terwijl commandant Omari het trieste verhaal vertelt, staat hij aan het graf van Khalaf op het militaire kerkhof in Qamishli in Noord-Syrië. Hij wijst naar een half dozijn nieuwe graven die toebehoren aan Koerdische strijders die recent zijn gesneuveld tijdens gevechten met IS.

Hinderlaag

Nochtans werd eind vorig jaar geopperd dat de terreurorganisatie verslagen was in Syrië en Irak. Maar dit blijkt op het terrein allerminst het geval. Een hoge Koerdische functionaris in Syrië zegt dat 170 van zijn strijdkrachten de afgelopen zes weken tijdens gevechten met IS zijn omgekomen. Op 19 februari hebben IS-strijders een eenheid van een pro-regeringsmilitie ten westen van Kirkoek in een hinderlaag gelokt en 27 militieleden gedood. In Qamishli maakte de eerste IS-autobom in zes maanden tijd vijf slachtoffers.

Westerse diplomaten verklaren dat ze zich zorgen maken over het toenemende aantal speldenprikken die IS op het terrein uitdeelt. Het toont aan dat de terreurorganisatie aan een comeback bezig is, al is het op dit moment nog op kleine schaal. Het is weinig waarschijnlijk dat IS zal herrijzen zoals voorheen omdat de terreurorganisatie heel grote verliezen heeft geleden, maar de gebeurtenissen op het terrein zijn zeer onrustwekkend.

Geen gezamenlijk front tegen IS

De reden van de wedergeboorte van IS is niet ver te zoeken. Diegenen die vorig jaar claimden de moorddadige beweging te hebben uitgeschakeld, lieten na om de genadeslag toe te brengen. Nadat ze de overwinning voortijdig hadden uitgeroepen, kwamen plots andere crisissen op hun pad zoals het referendum om een onafhankelijke Koerdische staat in Irak en de gevechten met het Turkse leger in Afrin. Het front tegen IS is uit elkaar gevallen. De terreurorganisatie maakt van het vacuüm gebruik om te hergroeperen en nieuwe aanvallen uit te voeren.

"Ga naar onze begraafplaatsen. Elke dag verliezen we vijf, zeven tot achttien martelaren. IS is nu de strijdende partij die aanvallen uitvoert, terwijl wij normaal altijd degenen waren die in het offensief gingen", zegt een hoge Koerdische functionaris aan de Britse krant The Independent.

Het valt aan te nemen dat IS ervaren commandanten goed heeft weten te beschermen en nog steeds beschikt over wapenopslagplaatsen in de woestijn. De recente ontwikkelingen tonen aan dat de terreurorganisatie in Syrië en Irak deels uit de as hoopt op te staan.