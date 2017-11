IS krijgt zware klappen in Syrië en Irak HA

Bron: Belga 4 AFP Iraakse troepen rukken op naar al-Qaim, in het noordwesten van het land nabij de grens met Syrië. Het Syrische leger heeft terreurgroep Islamitische Staat (IS) volledig verdreven uit Deir ez-Zor, een olierijke stad in het oosten van het land. IS krijgt ook klappen in buurland Irak, waar het leger vandaag de stad Al-Qaim is binnengetrokken, het hart van het laatste bolwerk van de terreurgroep.

Deir ez-Zor, de belangrijkste stad van de gelijknamige provincie, werd al sinds 2014 bijna volledig gecontroleerd door IS. Het is de grootste en belangrijkste stad in het oosten van Syrië, en het centrum van de Syrische olieproductie."Het leger kondigt aan de totale controle over de stad te hebben overgenomen", bericht de Syrische staatstelevisie vandaag.

Gisteravond meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) al dat na een offensief van twee maanden, Syrische regeringstroepen de terreurgroep uit de stad op de westelijke oever van de Eufraat hebben verdreven. "De stad is onder controle gekomen van de Syrische regeringstroepen", zei Rami Abdel Rahman, het hoofd van het observatorium.

De plaats was het laatste grote stedelijke centrum waar de terreurgroep nog aanwezig was. Begin september begon het leger met een offensief om de door jihadisten bezette delen van de stad te bevrijden. Wijk voor wijk werd heroverd op IS. Als laatste werd al-Hawiqa ingenomen.



De laatste tijd verliest IS in rap tempo terrein in Syrië. Vorige maand viel IS-hoofdstad Raqqa in handen van door de VS gesteunde milities.

Gevechten in Irak

In buurland Irak moet IS ook terrein prijsgeven. Troepen zijn er vandaag de stad Al-Qaim binnengetrokken, het hart van het laatste bolwerk van IS in Irak, melden legerbevelvoerders. Na bombardementen door Irak en de internationale coalitie onder leiding van de VS, begonnen divisies van het leger en de antiterreureenheden "de aanval op het centrum van Al-Qaim", aldus generaal Normane al-Zobaï.

Volgens een officier, die anoniem wil blijven, is een eerste wijk al bevrijd op de jihadisten.

Een week geleden startte Irak een offensief om de regio rond Al-Qaim te heroveren. Volgens de coalitie bevinden zich daar ongeveer 1.500 jihadisten.