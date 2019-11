IS-jongen die naar Syrië werd ontvoerd keert na bijna vijf jaar terug naar Italië PVZ

08 november 2019

12u10

Bron: DPA 0 Een jongen die bijna vijf jaar geleden door zijn moeder naar Syrië ontvoerd werd, is terug in Italië. Hij landde vrijdagmorgen op de luchthaven Rome Fiumicino, waar zijn vader en twee zussen hem opwachtten, meldde het persbureau Ansa.

De moeder had zich volgens de Italiaanse politie bij de terreurmilitie IS (Islamitische Staat) aangesloten en kwam in Syrië bij gevechten om het leven. De jongen, die sinds december 2014 werd vermist, werd in het vluchtelingenkamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië teruggevonden.

Het gaat om een Albanees gezin dat in het stadje Barzago, zo'n 50 kilometer ten noorden van Milaan, leeft. De moeder was volgens de politie via het internet geradicaliseerd. Het Italiaanse televisieprogramma "Le Iene" besteedde in oktober aandacht aan het lot van de jongen. Reporters waren met de vader naar Syrië gereisd.