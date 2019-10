Is IS-leider Al-Baghdadi dood? Trump doet straks "erg belangrijke" aankondiging kv

27 oktober 2019

04u39

Bron: Reuters, CNN, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump gaat vandaag een "erg belangrijke" aankondiging doen vanuit het Witte Huis. Het nieuws gaat volgens Amerikaanse media over IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, naar wie al jaren een klopjacht wordt gevoerd. Een bron binnen de overheid bevestigde aan CNN dat Trumps mededeling betrekking heeft op het buitenlandse beleid.

Trumps woordvoerder Hogan Gidley maakte zaterdagavond bekend dat Trump een presidentiële aankondiging zal doen om 9 uur plaatselijke tijd (14 uur Belgische tijd) gebeuren. Hij verschafte geen verdere informatie.

Op twitter schreef Trump kort voordien zelf de raadselachtige boodschap "Er is zojuist iets erg groots gebeurd!”



Something very big has just happened! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Amerikaanse media berichten op gezag van bronnen binnen de overheid dat het Amerikaanse leger zaterdag een operatie uitvoerde die betrekking had op al-Abu Bakr Baghdadi, de leider van terreurorganisatie Islamitische Staat. De bron kon niet bevestigen of de operatie tegen al-Baghdadi succesvol was.

Volgens Newsweek vond de operatie plaats in de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië en werd ze uitgevoerd door een elite-eenheid nadat die bruikbare inlichtingen in handen kreeg. De CIA was betrokken bij het lokaliseren van de IS-leider, vertelde een bron binnen de Amerikaanse defensie aan CNN.

Al-Baghdadi werd in 2010 de leider van Islamitische Staat in Irak. In 2013 kwam daar ook de Syrische afdeling bij. Hij leeft al vijf jaar ondergedoken. In april dook hij nog op in een video van al-Furqan, het persagentschap van IS. In februari 2018 berichtten meerdere bronnen binnen de Amerikaanse overheid dat Baghdadi gewond was geraakt bij een luchtaanval in mei 2017 en dat hij omwille van zijn verwondingen gedurende vijf maanden de leiding van IS aan anderen had moeten overlaten.