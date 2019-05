Is het einde voor Theresa May in zicht? Redactie

24 mei 2019

10u19

Bron: AP 0

Er gaan steeds meer geruchten de ronde dat Theresa May aan het einde van haar premierschap is beland. Volgens Britse media zou ze bereid zijn om op te stappen. Straks volgt een aankondiging van May, mogelijk om haar ontslag bekend te maken.