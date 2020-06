Exclusief voor abonnees

Is Florida de nieuwe coronabroeihaard? Twee Vlamingen ter plekke: “Er wordt overal gefeest”

FT

29 juni 2020

16u24

2

Terwijl het coronavirus overal stilaan uitdooft, stijgt het aantal besmettingen in de Sunbelt van Amerika - de meest zuidelijke staten - explosief. Florida brak vorige zaterdag zelfs z’n dagrecord, met bijna 10.000 nieuwe gevallen. “Mijn eigen kinderen en hun vrienden komen opnieuw samen alsof er niks is gebeurd”, zegt een Vlaming ter plekke. “Overal wordt feestgevierd.” Of hoe vooral de jongeren het virus vrij spel geven.