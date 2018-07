IS eist zelfmoordaanslag nabij stemlokaal in Pakistan op: minstens 31 doden en 70 gewonden BVB AV

25 juli 2018

15u47

Bron: Belga 0 In de stad Quetta in het zuidwesten van Pakistan zijn minstens dertig mensen om het leven gekomen bij een explosie nabij een stemlokaal. Dat heeft de lokale politie meegedeeld. In Pakistan vinden vandaag verkiezingen plaats. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de zelfmoordaanslag opgeëist.

Bij die aanval vielen minstens 31 doden, onder wie ook vier kinderen, zo blijkt uit een opgelopen slachtofferbalans. Het aantal doden loopt mogelijk nog verder op aangezien er ook een zeventigtal gewonden vielen, waarvan sommigen er erg aan toe zijn. IS-propagandakanaal Amaq meldde dat "een kamikaze met explosievenvest een stembureau heeft getroffen".

De kamikaze "trachtte het stembureau binnen te gaan en wanneer de politie hem probeerde op te pakken, bracht hij zich tot ontploffing", zeiden hoge functionarissen van de lokale administratie.

Onder de doden zijn vijf politieagenten en een achtjarig meisje, aldus dokter Wasim Baig van het ziekenhuis Sandeman in Quetta. Volgens een politieofficier van Quetta werd de stembusgang voortgezet nadat de doden en gewonden geëvacueerd waren. IS eiste de aanslag op via zijn propagandakanaal Amaq.

Ondertussen zijn de verkiezingen in Pakistan afgelopen. Over de opkomst van de kiezers zijn nog geen cijfers gegeven, maar aan de stembureaus stonden lange rijen mensen. De eerste resultaten worden over verscheidene uren verwacht. Het zou een nipte race tussen de partijen van de vroegere premier Nawaz Sharif en van ex-sportster Imran Khan zijn. PLS/LVK/

Aanslag IS

Quetta is de hoofdstad van de provincie Beloetsjistan. In de aanloop naar de verkiezingen vond in de provincie nabij de grens met Afghanistan ook al een zware aanslag plaats. Minstens 150 mensen kwamen toen om bij een zelfmoordaanslag tijdens een verkiezingsmeeting in Mastung. De aanslag werd opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.

Verkiezingen

In Pakistan zijn vanochtend meer dan 85.000 kiesbureaus geopend voor nationale en provinciale verkiezingen. Bijna 106 miljoen Pakistanen mogen gaan stemmen. De stembusgang kondigt zich aan als een spannend duel tussen de Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) van voormalig premier Nawaz Sharif en de partij Tehrik Insaf van de voormalige cricketspeler Imran Khan.

Sharif was driemaal premier, maar nooit kon hij zijn ambtstermijn uitdoen. Vorig jaar werd hij afgezet door het hooggerechtshof omdat zijn naam opdook in de Panama Papers in verband met offshoreconstructies. Hijzelf zit in de gevangenis en mag geen politiek mandaat meer opnemen, maar zijn broer Shehbaz Sharif is kandidaat-premier. Maandag meldde zijn partij PML-N dat Nawaz Sharif in slechte gezondheid verkeert. Artsen zouden geadviseerd hebben om hem van de gevangenis naar een ziekenhuis over te brengen.

Shehbaz Sharifs grootste tegenstander is Imran Khan. Khan leidde zijn land in 1992 naar de wereldtitel cricket en is intussen al meer dan twintig jaar politiek actief. In het conservatieve land is zijn levensstijl voor velen echter een probleem. Khan werd in zijn jonge jaren gezien als een playboy die in het Westen regelmatig de bloemetjes buitenzette. Dit jaar is hij bovendien voor de derde keer getrouwd.

De derde grote partij is de Pakistan People's Party, die met de familie Bhutto decennialang mee het beleid uitstippelde. Ali Bhutto was de eerste democratisch verkozen premier van Pakistan en zijn dochter Benazir Bhutto was tweemaal premier in de jaren 80 en 90. Ali Bhutto werd terechtgesteld in 1979, Benazir werd vermoord in 2008. De partij wordt momenteel geleid door de weduwnaar van Benazir Bhutto, voormalig president Asif Ali Zardari, en hun 30-jarige zoon Bilawal Bhutto.