IS eist mesaanval in voorstad Parijs op, minstens twee personen komen om

Bron: Le Parisien, Europe 1, Reuters, France Info 254 Een persoon werd deze ochtend in Trappes nabij Parijs door de politie geneutraliseerd nadat hij verschillende mensen met een mes had aangevallen. De twee dodelijke slachtoffers zijn familieleden van de dader. Volgens Le Parisien gaat het om de moeder en de zus van de man. Een derde slachtoffer raakte zwaargewond. Een familiedrama kan niet worden uitgesloten. IS heeft ondertussen de 'aanslag' al opgeëist, maar draagt daarvoor geen concrete bewijzen aan, zo meldt persbureau Reuters.

Volgens bronnen bij de politie had de 36-jarige Kamel S. zich na de aanval in een gebouw verschanst (volgens bepaalde Franse media ging het om zijn eigen woning in de rue Camille Claudel) en schreeuwde vervolgens: "Allah Akbar, als je binnenkomt, gaan jullie er allemaal aan".

Toen hij uiteindelijk rond 10u20 naar buiten kwam en de politie bedreigde, werd hij met enkele schoten geneutraliseerd. De aanvaller kreeg een hartstilstand en bezweek aan zijn verwondingen.

Het individu stond sinds 2016 bekend om zijn directe en publieke steun aan terrorisme. In de politiedatabank had hij een zogenoemde 'fiche S' achter zijn naam: potentieel staatsgevaarlijk. Hoewel terreurorganisatie IS de aanval heeft opgeëist via propagandakanaal Amaq, vraagt de politie vooralsnog enige terughoudendheid omtrent de motieven van de dader.

In dit stadium van het onderzoek wordt een familiedrama niet uitgesloten omdat familieleden van de aanvaller tot de slachtoffers behoren waaronder de moeder en zus van de aanvaller. Ook het zwaargewonde slachtoffer zou een vrouw zijn. Het gerecht van Versailles heeft een onderzoek geopend, maar de aanklager gespecialiseerd in terrorisme heeft zich vooralsnog niet over het dossier ontfermd, meldt Europe 1.

De departementspolitie vroeg eerder op Twitter om de regio rond Trappes te vermijden voor een 'politieactie'.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb feliciteerde de politie al voor hun "snelle reactie en voorbeeldige mobilisering". Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog volop, zegt Collomb op Twitter. De autoriteiten hebben officieel nog niets medegedeeld over het mogelijke motief van de aanvaller.

