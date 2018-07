IS eist grootste aanslag van dit jaar in Pakistan op: minstens 128 doden IVI KVDS,SVM

13 juli 2018

20u57

Bron: Belga 2 Bij de aanslag op een verkiezingsbijeenkomst in de Pakistaanse stad Mastung zijn al minstens 128 doden gevallen. Dat heeft regionaal minister van Binnenlandse Zaken Agha Umar Bungalzai meegedeeld.

De aanslag deed zich voor in Mastung, op een veertigtal kilometer van de hoofdstad van de provincie Baloetsjistan. Een kamikaze bracht er zichzelf tot ontploffing in een complex waar op dat moment een bijeenkomst plaatsvond van een plaatselijke politicus, Mir Siraj Raisani. Ook hij kwam bij de aanval om het leven.

Volgens de autoriteiten droeg de zelfmoordterrorist 8 à 10 kilo aan explosieven op het lichaam. Het gaat om de dodelijkste aanval van dit jaar in Pakistan. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de zelfmoordaanslag opgeëist.

De aanslag volgde amper enkele uren op de ontploffing van een bermbom in de stad Bannu, in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa. Daarbij vielen vijf doden en een veertigtal gewonden. Ook die aanval was gericht tegen een politieke bijeenkomst.

De regio rond Mastung geldt als een bolwerk van IS. Daarnaast zijn in de grootste en meest opstandige provincie van het land nog heel wat andere terreurbewegingen actief.

Enkele dagen geleden werd ook Pesjawar, in het noordwesten van Pakistan, al opgeschrikt door een zelfmoordaanslag op een verkiezingsbijeenkomst. Die aanval werd nadien door militanten van de taliban opgeëist.

Gewaarschuwd

De Pakistaanse veiligheidsdiensten hadden op voorhand gewaarschuwd dat verkiezingsbijeenkomsten het doelwit zouden zijn van de taliban en IS. Bij de vorige verkiezingen, in 2013, werden honderden leden en aanhangers van vooral liberale partijen gedood door de taliban.

De parlementsverkiezingen van dit jaar worden gehouden op 25 juli. Het leger liet eerder deze week weten dat het op die dag meer dan 370.000 manschappen inzet die de veiligheid moeten verzekeren.