IS eist dubbele zelfmoordaanslag in Tunis op: één agent gedood, acht gewonden mvdb TT SVM

27 juni 2019

22u03

Bron: Belga 53 Terreurgroep Islamitische Staat heeft de dubbele zelfmoordaanslag in het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis opgeëist. Daarbij kwam een politieagent om en raakten acht anderen gewond. “De daders zijn strijders van Islamitische Staat”, klinkt het op Amaq (het propaganda-agentschap van IS; nvdr).

In Tunis vonden twee aanslagen kort na elkaar plaats. Een zelfmoordterrorist blies zich in het centrum van de stad op in een centrale laan in de buurt van de Franse ambassade. Niet veel later deed een tweede hetzelfde aan de achterdeur van het hoofdkwartier van de antiterreureenheid, in het stadsdeel al-Gorjani. Volgens getuigen wilde de zelfmoordterrorist de gebouwen bestormen, maar kon de politie dit voorkomen.

Bij de eerste aanslag vielen behalve de dode ook vier gewonden, een politieagent en drie burgers. Aan de antiterreurdienst vielen volgens het ministerie vier gewonden.

De laatste jaren kreeg Tunesië te maken met verschillende aanvallen. In maart 2015 werden 21 toeristen en een politieagent gedood toen gewapende mannen het Bardomuseum in Tunis aanvielen. Drie maanden later werden 38 toeristen gedood bij de aanval op een hotel in kuststad Sousse. Die werden toen opgeëist door Islamitische Staat.