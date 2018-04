IS eist dubbele aanslag in Kaboel op: minstens 21 doden Redactie

30 april 2018

09u19

Bron: Belga, BBC 2 Bij twee zelfmoordaanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, zijn deze ochtend minstens 21 doden en 27 gewonden gevallen. Bij de tweede aanslag werden ook buitenlandse journalisten getroffen, zo meldt het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid. De terroristische groep Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dubbele zelfmoordaanslag.

De dubbele aanslag vond vanochtend plaats in de wijk Shash Darak, waar ook onder meer de NAVO en de Amerikaanse ambassade zijn gevestigd. Bij een eerste aanval blies een terrorist op een motor zichzelf op in de buurt van de kantoren van de Afghaanse inlichtingendienst NDS. Toen de hulpdiensten bezig waren met het verzorgen van de gewonden van de eerste aanval, deed zich op dezelfde plaats een tweede ontploffing voor. Een kamikaze zou zich hebben voorgedaan als een journalist toen hij zichzelf tot ontploffen bracht.

IS heeft via zijn berichtendienst Telegram meegedeeld verantwoordelijk te zijn voor de dubbele bomaanslag. De jihadistische terreurgroep zegt dat twee van zijn leden stierven bij de aanval.

Slachtoffers

Over het exacte aantal dodelijke slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. Het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid had het aanvankelijk over 21 doden, maar stelde dat cijfer intussen bij naar 18. De politie heeft het dan weer over 25 doden.

Bij de slachtoffers bevinden zich minstens vijf journalisten. Het gaat onder meer om een reporter van Radio Free Europe, twee journalisten van het lokale nieuwsagentschap 1TV, een medewerker van het plaatselijke netwerk ToloNews en Shah Marai, een fotograaf van het Franse persbureau AFP. (Lees verder onder de foto.)

Shah Marai begon in de jaren 90 te werken bij AFP. Zo schrijft BBC. Zijn liefde voor fotografie en zijn nieuwsgierigheid resulteerden in foto's die het leven in Kaboel tonen. Twee kinderen met speelgoedgeweren, mannen die uit religieuze overtuiging aan zelfkastijding doen of een hongerige vrouw die wacht op hulp. Shah Marai legde het op beeld vast als fotograaf in Kaboel:

Opnieuw aanslag

Naast de dubbele zelfmoordaanslag in de hoofdstad Kaboel heeft een zelfmoordterrorist heeft zichzelf tot ontploffing gebracht nabij een moskee in het zuiden van Afghanistan. Daarbij zijn elf kinderen om het leven gekomen, zo zei een politiewoordvoerder vandaag. Er vielen ook zestien gewonden, onder wie burgers, agenten en Roemeense soldaten.

De dader blies zijn voertuig op toen een konvooi van buitenlandse soldaten passeerde, aldus de politie. De taliban hebben nog niet bevestigd dat ze achter de aanslag zouden zitten.