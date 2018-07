IS eist dodelijke schietpartij Toronto op bvb

25 juli 2018

12u45

Bron: Belga 2 De terreurgroep Islamitische Staat heeft vandaag de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dodelijke schietpartij die zondag plaatsvond in de Canadese grootstad Toronto. Daarbij kwamen twee mensen om het leven, onder wie een tienjarig meisje.

Volgens IS was het één van haar "soldaten" die zondag het vuur opende op voorbijgangers en klanten van restaurants in een uitgaansbuurt in Toronto. Hij gaf gehoor aan de "oproepen om inwoners van landen van de internationale coalitie te viseren", zo meldde Amaq, het propagandakanaal van IS.

De politie van Toronto had de 29-jarige dader maandag geïdentificeerd. Die bracht zichzelf om het leven terwijl hij schoten uitwisselde met de politie. Het gaat om Faisal Hussain, een inwoner van Toronto die volgens zijn familie al sinds zijn kindertijd "serieuze mentale problemen" had.