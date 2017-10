IS eist bloedbad in Las Vegas op (maar niks wijst erop dat het ook waar is) Sven Van Malderen

17u36 171 AFP De extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft via haar propagandakanaal Amaq de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bloedige schietpartij in Las Vegas. "De schutter was een soldaat van IS die zich enkele maanden geleden tot de islam bekeerd heeft", klonk het. Bewijzen volgden er echter niet. De FBI ziet voorlopig nog geen band tussen de schietpartij en internationaal opererende terreurorganisaties.

Sheriff Joe Lombardo had eerder laten verstaan dat er vooralsnog geen aanwijzingen waren voor een terroristische achtergrond. Ook verschillende terreurexperts plaatsen ernstige vraagtekens bij die piste.

"IS heeft de voorbije maanden enkele incidenten opgeëist die niets met terreur te maken hadden", stelt CNN-journalist Paul Cruickshank. "Denk maar aan de aanval op een casino in Manila (Filipijnen). De dader bleek uiteindelijk een gokker met schulden te zijn. IS beweerde vorige maand ook explosieven in de Parijse luchthaven Charles de Gaulle gesmokkeld te hebben. In realiteit werd er toen alarm geslagen vanwege een vrouwelijke amokmaker. Zij was beginnen dreigen omdat ze niet mee aan boord mocht. Conclusie: IS is zo wanhopig op zoek naar aandacht dat tegenwoordig alles opgeëist wordt. Hun aanhangers geloven de verschillende regeringen of de media toch niet."

Thread from me upcoming on ISIS Amaq claim of responsibility for Las Vegas attack, a claim made without a shred of evidence. — Paul Cruickshank (@CruickshankPaul) 1 oktober 2017

Ook Rita Katz, de directrice die voor de Amerikaanse organisatie SITE Intelligence Group de bewegingen van terroristen op sociale media constant monitort, heeft haar twijfels. "Opvallend is dat Amaq twee mededelingen verstuurde. In de eerste staat dat de dader een soldaat van IS was, in de tweede dat hij zich enkele maanden geleden tot de islam bekeerd had. IS zal toch met bewijzen moeten komen, anders lijkt het alsof ze steeds maar wanhopiger worden."

2) Interestingly, Amaq released 2 statements: one claiming attacker as an #ISIS soldier, & 2nd that he¿"converted to Islam" months ago pic.twitter.com/myYfzGvK5m — Rita Katz (@Rita_Katz) 1 oktober 2017

Volgens Jenan Moussa, een reporter van de Arabische zender Al Alan TV, mag de claim niet zomaar onder de mat geschoven worden. "In tegenstelling tot wat iedereen denkt, eist IS niet elke aanval op. De berichten zijn ook op de Telegram-kanalen van Nashir verschenen, de officiële spreekbuis van IS. En natuurlijk verspreidt het nieuws zich als een lopen vuurtje op IS-accounts. De terreurgroep lijdt verliezen in Irak en Syrië, het kan dus kloppen dat ze nu ten onrechte die verantwoordelijkheid opeisen. Ze zullen in ieder geval met bewijzen moeten komen, anders is deze claim een hoax die enkel bedoeld is om verwarring te stichten."

1- This is strange. ISIS just claimed Las Vegas attack. Arabic statement says shooter converted to Islam months ago. @jenanmoussa pic.twitter.com/LjJUcwB7Hy — Jenan Moussa (@jenanmoussa) 1 oktober 2017

Ook Bild-expert Björn Stritzel houdt een slag om de arm. "Het klinkt niet helemaal ongeloofwaardig. Niet alle 'IS-soldaten' hebben het jihadisme gedurende decennia bestudeerd. Ze zijn wel allemaal aangetrokken tot geweld."

Sounds not completely implausible to me. Not all "ISIS soldiers" have studied Jihadi rulings for decades, but all are attracted to violence. — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) 1 oktober 2017

Een hooggeplaatste Amerikaanse bron herhaalde intussen nogmaals dat van terrorisme geen sprake is. "We hebben redenen om te geloven dat psychologische problemen aan de basis lagen", klonk het.