IS eist aanslag Zuid-Frankrijk op, 26-jarige doodt drie mensen, politie schiet dader dood in supermarkt TT

23 maart 2018

11u59

Bron: BFMTV, Belga 17 In het Zuid-Franse dorp Tr è bes, dicht bij Carcassonne, heeft een gijzeling plaatsgevonden in een supermarkt. De politie heeft de dader, een 26-jarige van Marokkaanse origine, doodgeschoten. Volgens het Franse parket wilde de dader terreurgroep IS wreken en IS heeft de aanslag intussen ook opgeëist. De dader doodde in totaal drie mensen; twee in de supermarkt en eerder op de dag de passagier van een wagen die hij had beschoten. De dader zou de vrijlating van Salah Abdeslam geëist hebben.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Collomb bevestigde op een persconferentie dat er drie doden gevallen zijn en gaf een chronologie van de feiten.

Eerst heeft de dader vanmorgen een auto aangevallen en beschoten, waarbij de bestuurder zwaargewond raakte en de passagier overleed. De dader reed verder met de auto.

Daarna passeerde hij een politiepatrouille, die hij beschoot. Daarbij raakte een agent verwond. Daarna reed de man verder naar Trèbes.

In de supermarkt werden meteen twee personen gedood. Een deel van de aanwezigen is kunnen ontsnappen.

Een luitenant-kolonel van de gendarmerie heeft zich vrijwillig opgegeven om te ruilen met de nog aanwezige gijzelaars, wat de dader aanvaardde. De agent liet daarbij zijn telefoon aanstaan, waardoor de veiligheidsdiensten buiten mee konden luisteren.

Toen de dader opnieuw een schot loste, is de aanval ingezet. De agent die al binnen aanwezig was, is zwaargewond. Collomb noemde de agent "een held".

De gijzelnemer werd doodgeschoten.

De dader is een 26-jarige man, Redouane Ladkim, geboren in Marokko en volgens Collomb gekend voor kleinere feiten waaronder drugsbezit, maar hij werd momenteel niet als een bedreiging beschouwd. "Wij dachten niet dat hij geradicaliseerd was." De dader handelde alleen.

🔴[OPERATION POLICE]🔴

⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ⚠️

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. Préfecture de l'Aude(@ Prefet11) link