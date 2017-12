IS eist aanslag Sint-Petersburg op kv

Bron: ANP 1 REUTERS Het interieur van de winkel na de explosie van woensdag 17 december. Islamitische Staat heeft de aanslag op de supermarkt in het Russische Sint-Petersburg opgeëist. Door de spijkerbom vielen woensdag dertien gewonden.

Volgens Russische media was de bom verstopt in een locker in een supermarkt.

President Poetin noemde de aanslag eerder al een daad van terreur.

In april pleegden islamitische terroristen een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg. Daardoor vielen vijftien doden.