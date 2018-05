IS eist aanslag met machetes op politiebureau in Indonesië op Redactie

16 mei 2018

14u00

Bron: afp 3 De politie heeft vier vermoedelijke terroristen doodgeschoten na een nieuwe aanslag op een politiecommissariaat in het noordwesten van Indonesië. Daarbij kwam één politieman om. Twee andere agenten en een journalist liepen verwondingen op. Een vijfde dader kon wegvluchten, maar werd later gevat.

De mannen reden met een bestelwagen in op de hoofdingang van het commissariaat in Riau, op het eiland Sumatra. Ze stapten uit en vielen de agenten aan met zwaarden en machetes. Uiteindelijk schoot de politie vier van hen dood.

De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste via haar spreekbuis Amaq de aanslag op. De voorbije dagen vond er een reeks aanslagen plaats in Surabaya, de op een na grootste stad van Indonesië, op het eiland Java. Daarbij kwamen dertien slachtoffers om en lieten ook dertien daders het leven.

Een familie van vijf -een meisje van vijf jaar inbegrepen- pleegde maandag een zelfmoordaanslag op een politiecommissariaat in Surabaya. De dag voordien viel een andere familie drie kerken aan in de stad, ook daar waren minderjarigen bij betrokken. Ook die aanslagen werden opgeëist door IS.

De voorbije jaren werden in het overwegend islamitische land wel vaker aanslagen door jihadisten gepleegd. Met meer dan 260 miljoen inwoners is Indonesië het dichtstbevolkte moslimland ter wereld. Meer dan 85 procent van de bevolking van de Zuidoost-Aziatische eilandenstaat is moslim, zowat tien procent van de bevolking behoort tot de christelijke minderheid.