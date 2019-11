IS eist aanslag London Bridge op tvc

30 november 2019

19u57

Bron: France 24, Belga 154 De groep IS (Islamitische Staat) heeft vanavond de steekpartij in Londen opgeëist. Bij de aanval lieten twee mensen het leven en drie andere voorbijgangers liepen verwondingen op. Het eigen persbureau van de islamistische militie, Amaq, zei dat de aanvaller een strijder van IS was.

De aanval was volgens Amaq een antwoord op de oproep om burgers aan te vallen van landen die een coalitie vormen in de strijd tegen IS.

Usman Khan (28), die naast twee grote messen ook een nepbom bij zich droeg, stak gisteren twee mensen dood op de London Bridge voordat hij zelf door de politie doodgeschoten werd. De verdachte was in 2012 al veroordeeld voor terroristische misdrijven. In december vorig jaar werd Khan vrijgelaten, maar de man stond wel onder elektronisch toezicht.

De terrorist bezocht het ‘Samen Leren’-programma van het Instituut voor Criminologie, gericht op de herintegratie van gedetineerden. Daar sprak hij over zijn ervaringen als gevangene. Hij droeg een enkelband, maar zou toestemming hebben gehad om het evenement te bezoeken. Even voor twee uur ’s middags begon Khan in te steken op andere bezoekers. Met dodelijk gevolg.

Helden

Omstaanders hebben geholpen om de man te overmeesteren. Een van hen gebruikte daarbij zelfs de stoottand van een tandwalvis die aan de muur van een historisch gebouw aan de brug hing, zo vertelden ooggetuigen.

Op een video die op de sociale media circuleert, is te zien hoe drie mannen de aanvaller tegen de grond proberen te werken. Een van de drie haalt met de narwaltand naar de aanvaller uit, terwijl een tweede met een brandblusapparaat in zijn gezicht spuit en een derde alleen zijn handen gebruikt. Hun heldendaad wordt luid bejubeld in de media en oogst lof vanuit de politiek.

Vandaag raakte bekend wie het eerste dodelijk slachtoffer van de terreuraanval is. Het gaat om de 25-jarige Jack Merritt, zo bevestigde zijn vader. De jongeman was coördinator van de conferentie over de herintegratie van gedetineerden, die door de dader werd bijgewoond voor hij zijn aanval startte.

“Mijn zoon, Jack, die werd gedood bij de aanval, zou niet willen dat zijn dood zou worden gebruikt als voorwendsel voor meer draconische straffen of het onnodig vasthouden van mensen”, schreef zijn aangeslagen vader David op Twitter. “R.I.P. Jack: je was een mooie ziel die altijd de kant van de underdog koos.” De tweet werd intussen verwijderd.

David Merritt schreef ook dat zijn zoon een “kampioen” was voor diegenen die aan “de verliezende hand waren in het leven en in de gevangenis terechtgekomen waren”. “Jack liep altijd hoog op met de mensen met wie hij samenwerkte en hij hield van zijn werk.” “Bedankt voor de steun. Ik weet dat zijn collega’s in shock zijn - zorg alsjeblieft voor elkaar in deze verschrikkelijke tijden”, schreef hij later nog.

