IS dreigt met vergelding voor aanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland IB

19 maart 2019

03u05

Bron: Belga 0 Na de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland heeft terreurgroep IS wraak gezworen. De "leiders van de ongelovigen" hebben slechts krokodillentranen gelaten voor de slachtoffers van het bloedbad, zegt IS-woordvoerder Abu al-Hassan al-Muhadschir in een audioboodschap.

De echtheid van de ruim veertig minuten durende monoloog kan niet geverifieerd worden. Ze werd wel via de gebruikelijke kanalen van IS op sociale media verspreid.

Bij een racistisch gemotiveerde dubbelaanslag op twee moskeeën bracht de vermoedelijke dader Brenton Tarrant (28) vrijdag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zeker 50 personen om het leven. Ook worden ruim 30 gewonden nog in het ziekenhuis verzorgd. De Australische rechts-extremist riskeert een levenslange gevangenisstraf wegens meervoudige moord.

De IS-woordvoerder bedreigde in één adem de VS en hun bondgenoten voor hun offensief tegen IS in Syrië. Koerdisch geleide troepen, met steun van een internationale coalitie tegen IS, vallen op dit moment het laatste IS-bolwerk in het door burgeroorlog verscheurde land aan. Enkele honderden IS-strijders zijn in de stad Baghuz omsingeld.

