Is dit het brexit-plan van Boris Johnson? “Wil truc met twee brieven uit zijn mouw toveren” TT

09 september 2019

09u41

Bron: The Telegraph, Reuters 1 Brexit De Britse regering zou aan een plan werken waarbij premier Boris Johnson voldoet aan de wet die hem verplicht uitstel voor de brexit te vragen, maar tegelijkertijd ook zijn belofte nakomt om niét om uitstel te vragen. Hoe Johnson dat wil doen? Met twee verschillende brieven, aldus The Telegraph. Het is een truc die zonder enige twijfel aangevochten zal worden voor de rechtbank, maar niettemin zouden Johnson en zijn naaste adviseur Dominic Cummings ze uit hun hoed willen toveren.

Even situeren: de Britse premier is vorige week door de oppositie en een twintigtal rebellen uit zijn eigen partij verplicht om extra uitstel voor de brexit te vragen als hij geen akkoord met de EU kan bereiken. Johnson weigert dat en wil op 31 oktober het Verenigd Koninkrijk uit de EU loodsen, deal of niet. Hij zou nog liever “doodvallen in een greppel” dan uitstel vragen, klonk het vorige week na de stemming.

Afgelopen weekend circuleerde dan ook het scenario dat Johnson bereid zou zijn de wet te overtreden - en zelfs een gevangenisstraf te riskeren - om zijn belofte maar niet te moeten breken. De wet wordt trouwens zonder ongelukken vanmiddag door de Queen afgekondigd, waarna ze officieel in werking treedt.



Maar met het nieuwe plan, dat uitlekte in de brexit-gezinde krant The Telegraph, zouden Johnson en zijn naaste adviseurs willen proberen toch aan beide tegenstellingen te voldoen. Johnson zou daarbij eerst een officiële brief sturen aan Europees president Donald Tusk met de vraag om uitstel te verlenen voor de brexit, zoals dat ook in de wet is vastgesteld.

Tweede brief

Maar tegelijkertijd zou de premier dus een andere, persoonlijkere, brief willen sturen, waarin hij exact het omgekeerde vraagt: wij willen helemaal geen uitstel, daar is geen reden voor, u hoeft het ons niet te geven. Daarmee zou de premier dan zijn belofte houden. Zoals een bron in Downing Street 10 het zegt: “We willen elk uitstel saboteren. De wet is enkel van toepassing als we uitstel krijgen. Eens ze in Europa ons plan doorhebben, zullen ze ons geen uitstel geven.”

Of de truc zal werken, is een open vraag. Afgelopen weekend liet onder andere Frankrijk wel verstaan al niet echt open te staan voor nog maar eens uitstel. Mogelijk krijgt Johnson daarmee dus hulp uit het buitenland.

Tegelijkertijd zal de truc wellicht meteen voer zijn voor het Britse Hooggerechtshof. Volgens voormalig minister van Justitie David Gauke, een van de rebellen die vorige week uit de Conservatieve partij is gezet omdat hij tegen Johnson inging, zegt dat de wet die de premier verplicht uitstel te vragen, “redelijk waterdicht” is. Ook voormalig rechter aan het Hooggerechtshof Lord Sumption spreekt tegen dat Johnsons truc zou werken.

Ook de Britse oppositiepartijen doen er ondertussen alles aan Johnson te bewegen uitstel te vragen. De premier zal vandaag in het parlement allicht opnieuw verkiezingen vragen, die hem geweigerd zullen worden. Zolang er geen absolute duidelijkheid is over uitstel of niet, willen Labour en co niet meer risico nemen dan nodig is om het parlement nu al te ontbinden. Tegelijkertijd gaat later deze week ook de tijdelijke opschorting van het parlement in voege tot midden oktober, dus de tijd dringt sowieso.

Sending two letters to the EU "carries no weight" says former justice secretary David Gauke



"The consensus view in the legal world is that it's pretty watertight," he says of the act passed by Parliament to prevent a no-deal #Brexithttps://t.co/jI6cvXd5nN pic.twitter.com/gwHUJmjJkB BBC Politics(@ BBCPolitics) link