IS claimt verantwoordelijkheid voor crash Franse legerhelikopters met dertien doden TT

28 november 2019

17u52

Bron: Reuters 3 De West-Afrikaanse tak van terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de crash van twee Franse legerhelikopters in Mali maandagavond. Daarbij kwamen dertien Franse soldaten om het leven. Bewijzen voor de claim geeft IS niet.

De SITE Intelligence Group, die jihadistische websites in het oog houdt, meldt de opeising op Twitter. Volgens ISWAP (IS in de West-Afrikaanse Provincie) beschoten strijders een van de helikopters, waardoor die een onverwacht manoeuvre moest uitvoeren en daarbij tegen de andere helikopter vloog.

Dertien soldaten lieten het leven bij de crash. Het gaat om een van de grootste verliezen voor het Franse leger sinds de aanslag op het Franse hoofdkwartier Drakkar in Beiroet in 1983, waarbij 58 doden vielen. Het Franse leger zegt de zwarte dozen van de toestellen te analyseren om de oorzaak te achterhalen.

Frankrijk is in het kader van de Operatie Barkhane met 4.500 soldaten aanwezig in Mali, Niger en Tsjaad. Ze ondersteunen de regeringstroepen bij hun strijd tegen jihadistische terreurorganisaties.

ISWAP Claims Credit for Causing Helicopter Crash in Mali Leading to Death of 13 French Soldiers https://t.co/uqDnYkZVXj SITE Intel Group(@ siteintelgroup) link