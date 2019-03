IS-bruid die wil terugkeren naar Londen plots verdwenen uit Syrisch vluchtelingenkamp ttr

01 maart 2019

09u47

Bron: anp 0 De 19-jarige Britse IS-bruid Shamina Begum is uit een vluchtelingenkamp in het oosten van Syrië verdwenen. The Daily Mail meldde dat ze door andere vrouwen in het kamp met de dood is bedreigd en dat Begum met haar pas geboren baby op de vlucht is geslagen.

Andere geïnterneerden in het kamp zouden woedend zijn over uitspraken van Begum in de media over het leven in het 'kalifaat' van Islamitische Staat (IS) .

Begum vertrok in 2015 op vijftienjarige leeftijd naar Syrië, waar ze zich aansloot bij terreurorganisatie Islamitische Staat. Ze wil graag terugkeren naar Londen, maar de Britse autoriteiten hebben haar staatsburgerschap ingetrokken. De zaak krijgt veel aandacht in de Britse media.

De vader van het meisje liet eerder weten dat hij de regering steunt, nadat zijn dochter op geen enkel moment spijt betuigde. “Ze verdient het niet om terug te keren”, zei de man aan The Daily Mail. De reactie van haar vader staat in schril contrast met de manier waarop de andere verwanten van Begum in het Verenigd Koninkrijk reageren. Zij willen het meisje koste wat kost terughalen. De familie kan tegen de beslissing van de Britse regering in beroep gaan. Het is vooralsnog onduidelijk of ze dat ook zal doen.