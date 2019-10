IS bevestigt dood al-Baghdadi en benoemt opvolger HAA

31 oktober 2019

16u43

Bron: Reuters 2 Islamitische Staat heeft bevestigd dat zijn leider Abu Bakr al-Baghdadi is omgekomen. Het persagentschap van de terreurgroep, Amaq, kondigde ook de benoeming van een opvolger aan: Aboe Ibrahim al-Hachimi al-Qurachi.

Al-Baghdadi blies zichzelf vorig weekend op tijdens een raid van Amerikaanse troepen in een afgelegen gebouw in de Noord-Syrische provincie Idlib. Amerikaans president Donald Trump maakte zijn dood afgelopen zondag bekend.

Na dagenlang stilzwijgen heeft nu ook IS zelf het overlijden van al-Baghdadi bevestigd. De terroristische groepering heeft Ibrahim al-Quraishi aangeduid als opvolger, aldus nog Amaq.

Het is niet duidelijk wie deze man is, maar volgens een IS-expert van de Swansea-universiteit in Wales zou het mogelijk kunnen gaan om Hajj Abdullah. Hij zou lange tijd de rechterhand van al-Baghdadi zijn geweest en werd al genoemd als de mogelijke opvolger van de omgekomen IS-leider.



“Het zou kunnen gaan om iemand die we al kennen, en die misschien deze nieuwe naam heeft aangenomen”, verduidelijkt IS-deskundige Aymenn al-Tamimi aan Reuters.

