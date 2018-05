IS bestookt Syrisch leger met guerrillatactieken SVM

07 mei 2018

17u16

Bron: Belga 2 Zeker 31 soldaten van het Syrische leger zijn de voorbije dagen om het leven gekomen bij gevechten met terreurgroep IS. De troepen van president Bashar al-Assad worden ten zuiden van de hoofdstad Damascus aanhoudend bestookt door de jihadisten. Zij maken daarbij gebruik van guerrillatactieken, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

De aanvallen van IS hebben ook gevolgen voor de situatie op het terrein. Het Syrische leger kan -ondanks de hevige luchtaanval en artilleriebeschietingen- slechts moeizaam vooruitgang boeken in de laatste toevluchtsoorden van IS.

Volgens het Syrisch Observatorium hebben de gevechten in die regio sinds half april al het leven gekost aan 150 soldaten of militieleden die president Assad steunen. Aan de zijde van de extremisten zouden meer dan 120 doden zijn gevallen.