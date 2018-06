Is Banksy aan het werk in Parijs? JC

25 juni 2018

12u54 1 Is Banksy verhuisd naar Parijs? In de Franse hoofdstad doen geruchten de ronde dat de beruchte Britse straatkunstenaar er aan het werk is.

Liefhebbers vonden in enkele dagen tijd zes nieuwe werken die aan de politieke kunstenaar worden toegeschreven. Een eerste werk verscheen vijf dagen geleden, op Wereldvluchtelingendag.



Nabij Porte de la Chapelle is een meisje te zien dat een hakenkruis overschildert met een roze bloemenmotief. Op die plek bevond zich een opvangcentrum voor vluchtelingen, dat in maart gesloten werd. Sindsdien slapen zo'n tweeduizend vluchtelingen, onder wie kinderen en tieners, onder bruggen en langs kanalen.



Een tweede werk toont een man die een bot geeft aan een hond, waarvan hij eerst een poot heeft afgezaagd.



Een ander werk lijkt te refereren naar het nikabverbod in Frankrijk. Het toont Napoleon op zijn paard tijdens de invasie van Italië in 1800, zoals op het werk van Jacques-Louis David, maar zijn gezicht en lichaam zijn gehuld in een rode mantel. Anderen zien het werk als een metafoor voor het gebrek aan politiek inzicht.

Geen enkel werk is ondertekend, zoals Banksy's gewoonte is, maar volgens experten lijken ze echt.

Had a feeling I was being followed all week 😉 #banksy #streetarteverywhere #hattrick Een foto die is geplaatst door null (@j24one) op 22 jun 2018 om 23:58 CEST