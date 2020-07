IS-aanhangster die aanslag op Londense kathedraal plande krijgt minstens 14 jaar cel SVM

03 juli 2020

15u22

Bron: Belga 2 Een 37-jarige IS-aanhangster is veroordeeld tot een celstraf van minimum 14 jaar omdat ze een bomaanslag plande aan de Londense St Paul's Cathedral en een nabijgelegen hotel. Safiyya Shaikh pleitte in februari schuldig aan de voorbereiding van terroristische daden en de verspreiding van terroristische publicaties.

De moslimbekeerlinge werd geboren als Michelle Ramsden. Ze werd gearresteerd nadat ze haar plannen besprak met twee undercoveragenten. Volgens de Metropolitan Police "zocht ze naar methodes en had ze een plan om een terreurdaad te plegen". Ze reisde naar het centrum van Londen en verbleef in een hotel om van daaruit voorbereidingen te treffen.

Volgens de BBC was Shaikh in 2007 bekeerd, nadat ze onder de indruk raakte van de vriendelijkheid van haar moslimburen. De vrouw was in het verleden verslaafd aan drugs en kende volgens de Britse openbare omroep een "zeer problematische jeugd" met drugs- en alcoholmisbruik binnen haar familie.