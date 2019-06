IS-aanhanger wil terugkeer naar Duitsland afdwingen via rechter ttr

25 juni 2019

17u05

Bron: belga 10 buitenland Een in Syrië vastgehouden Duitse aanhanger van Islamitische Staat (IS) klaagt de Duitse regering aan, in de hoop zo zijn terugkeer naar huis te kunnen afdwingen. Dat heeft een woordvoerder van een rechtbank in Berlijn vandaag meegedeeld.

Fabian G. zit vast in het noorden van Syrië, en riskeert daar een terdoodveroordeling voor zijn activiteiten bij IS. Zijn advocaten spanden een rechtszaak aan tegen de Duitse regering, waarin ze stellen dat het haar grondwettelijke plicht is om hun cliënt weer naar Duitsland terug te halen.

Volgens de Duitse krant Die Welt verliet Fabian G. in 2014 samen met zijn broer zijn woonplaats Kassel, in de deelstaat Hessen, om zich bij IS aan te sluiten in Syrië.

De rechtbank in Berlijn zegt dat het niet de eerste rechtszaak van deze aard is. Een andere Duitse burger die in Irak wordt vastgehouden omdat hij trouw zou hebben gezworen aan IS, wil eveneens via de rechter een terugkeer naar Duitsland bekomen.