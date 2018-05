IS-aanhanger geeft toe dat hij terroristen opriep om Brits prinsje George te doden ADN

31 mei 2018

15u59

Bron: ANP, BBC 0 Een 32-jarige IS-aanhanger heeft vandaag voor een rechtbank in Londen toegegeven dat hij een oproep had gelanceerd voor een aanslag op prins George, de vierjarige zoon van prins William en Kate. Husnain Rashid deed dat via de berichtenapp Telegram.

Bijna twee weken nadat zijn proces begon, besloot de aanhanger van terreurgroep Islamitische Staat plots over te gaan tot bekentenissen. Hij pleit nu schuldig en geeft hij toe dat hij een oproep heeft gedaan voor een aanslag op de kleine prins George. Rashid gaf ook toe oproepen te hebben gedaan voor andere aanslagen, onder andere met vergiftigd ijs en op voetbalstadions.

Op 13 oktober vorig jaar deelde Husnain Rashid het adres van de school waar George een maand eerder was begonnen in het zuidwesten van Londen en verspreidde er een foto van het prinsje bij voorzien van silhouetten van gemaskerde jihadstrijders. “Zelfs de koninklijke familie zal niet met rust gelaten worden”, schreef hij. “De onderliggende boodschap was heel duidelijk”, aldus aanklager Annabel Darlow in de rechtbank. “Prins George en andere leden van de koninklijke familie moesten als doelwitten gezien worden.”

Daarnaast had de man uit Lancashire een magazine waarin suggesties stonden om het Wereldkampioenschap Voetbal in Rusland te viseren met auto’s, wapens en bommen. En hij had een eigen Telegram-kanaal onder de naam ‘Lone Mujahid’ waarop hij geïnteresseerden van een “online toolkit voor terreur” voorzag. Volgens de aanklagers omvatte dat onder meer een recept voor het dodelijke gif ricine en instructies voor het maken van benzinebommen en napalm. Meermaals drong hij er online bij anderen op aan om “te vechten” en “het bloed van de apen in jullie land te verspillen” en maande hij aan om “te starten met het klaarmaken van tools en wapens en explosieven”

"Verontrustende beschuldigingen"

Zijn lijst van doelwitten waren onder meer Britse militairen basissen, shoppingcentra, Joodse gemeenschappen en overheidsgebouwen. En hij zou ook samen met een Britse terrorist in Syrië geplot hebben om een vliegtuig neer te halen met lasers.

“Ik heb hier naar de meest verontrustende beschuldigingen moeten luisteren”, zei rechter Andrew Lees. “Je hebt beschuldigingen van anderen aanzetten om terreuraanslagen te plegen toegegeven. Het is onvermijdelijk dat je een heel lange en mogelijk levenslange gevangenisstraf zal krijgen. De vraag in hoeverre jij gevaarlijk bent in de toekomst is een gegeven dat ik zeer zorgvuldig zal moeten overwegen.”

Op 28 juni is de uitspraak.