Irritatie groeit: België sluit consulaat in Lubumbashi FT

06 februari 2018

12u56

Het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi, Congo, sluit voor onbepaalde tijd. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken.

"Om redenen buiten onze wil om zal het consulaat-generaal van België in Lubumbashi voor een onbepaalde duur gesloten zijn vanaf 6 februari 2018. We houden u op de hoogte", luidt het in een mededeling die via de sociale media verspreid werd. De sluiting werd bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gisteren nog hadden de Congolezen aangedrongen op een sluiting. Een teken van groeiende irritatie bij de autoriteiten in Kinshasa over wat ze "activisme" van België noemen. Tegelijkertijd hebben de Congolese autoriteiten beslist om ook hun consulaat in Antwerpen te sluiten. Het consulaat-generaal van Lubumbashi is samen met de ambassade in Kinshasa de enige consulaire instelling waarover België nog beschikt in Congo.

Nog gisteren werd besloten het aantal wekelijkse vluchten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines tussen Brussel en Kinshasa van zeven naar vier te reduceren.